Wi-Fi 8, primo prototipo già in funzione ma l’attesa per gli utenti sarà lunga

Mentre l’implementazione dello standard Wi-Fi 7 è ancora nelle sue fasi iniziali e lontana dall’essere diffusa capillarmente sul mercato, l’industria tecnologica guarda già al futuro.

TP-Link, uno dei leader globali nel settore del networking, ha annunciato lunedì di aver testato con successo un primo prototipo hardware per il Wi-Fi 8, segnando quella che l’azienda ha definito una “pietra miliare fondamentale” nel suo sviluppo.

Il Wi-Fi 8 sta arrivando, ma con calma

Crediti: Canva

Nonostante i dettagli tecnici del test siano ancora limitati, TP-Link ha confermato di aver validato con successo le funzionalità essenziali del Wi-Fi 8, noto con la sigla tecnica 802.11bn. Nello specifico, sono state verificate la trasmissione del segnale di beacon (il “faro” che permette ai dispositivi di identificare la rete) e le capacità di trasferimento dati.

Questo risultato è cruciale perché prova la fattibilità del nuovo standard per i futuri prodotti destinati al mercato consumer, come router, smartphone e dispositivi per la casa intelligente. L’hardware prototipale, ha specificato l’azienda, è stato sviluppato attraverso una “partnership industriale congiunta“, suggerendo una collaborazione ad ampio raggio per accelerare l’innovazione.

A differenza delle generazioni precedenti, che hanno puntato principalmente sull’incremento della velocità di picco, il Wi-Fi 8 rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma. Come spiegato da Qualcomm, un altro colosso del settore, in un’analisi approfondita, l’obiettivo primario del nuovo standard non sarà inseguire velocità massime più elevate, ma garantire che i dispositivi rimangano connessi in modo stabile e affidabile.

Dal punto di vista tecnico, il Wi-Fi 8 utilizzerà le stesse bande di frequenza del suo predecessore (2,4GHz, 5GHz e 6GHz), con un’ampiezza di canale massima teorica di 320 MHz e una velocità di picco di 23 Gbps. La vera innovazione, però, risiederà nel miglioramento delle prestazioni nel mondo reale e nella robustezza della connessione.

L’obiettivo è offrire un’esperienza d’uso impeccabile anche in condizioni difficili: in ambienti con segnale debole, sotto un carico di rete elevato o quando un numero crescente di dispositivi condivide la stessa connessione.

Crediti: Qualcomm

In teoria, il Wi-Fi 8 sarà in grado di gestire simultaneamente più terminali e di ridurre drasticamente la latenza (il lag) anche quando ci si allontana dal router o ci si sposta all’interno dell’abitazione. Per gli utenti, questo si tradurrà in un’esperienza di gioco e di streaming video molto più fluida, eliminando fastidiosi problemi come blocchi dell’immagine, cadute di connessione o la temuta “voce robotica” durante le videochiamate.

La visione di Qualcomm è chiara: “Il Wi-Fi 8 segna una svolta fondamentale: si va oltre le velocità di picco per dare priorità a prestazioni affidabili in condizioni reali complesse“. L’ambizione è quella di “avvicinare il Wi-Fi, come mai prima d’ora, all’affidabilità e alla reattività di un’infrastruttura cablata“. In altre parole, si punta a offrire i benefici di una connessione Ethernet, ma senza i fili.

Tuttavia, gli utenti dovranno armarsi di pazienza. Sebbene TP-Link si aspetti di poter lanciare i primi dispositivi consumer prima ancora della standardizzazione ufficiale, il processo di ratifica da parte dell’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) richiederà ancora diversi anni.

Le previsioni attuali indicano che lo standard 802.11bn non sarà finalizzato prima del 2028. Solo dopo quella data inizierà la vera e propria diffusione di massa. Il test di TP-Link è quindi un primo, fondamentale passo in un lungo viaggio che plasmerà il futuro della nostra vita digitale, rendendola non solo più veloce, ma soprattutto più stabile e resiliente.