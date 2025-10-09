WhatsApp permetterà di prenotare un nome utente

Le ultime versioni di WhatsApp Beta celano vari riferimenti alla possibilità di prenotare un nome utente prima del debutto di questa funzionalità. La celebre piattaforma di messaggistica introdurrà un sistema con nomi utente da affiancare ai numeri di telefono, caratteristica già presente da tempo in Telegram e che permette di avere una maggiore privacy.
WhatsApp Beta consentirà di prenotare un nome utente in attesa del lancio ufficiale
La precedente versione beta di WhatsApp per Android (2.25.28.12) e quella più recente (2.25.28.14) presentano tracce di un’opzione per prenotare un nome utente in attesa del lancio ufficiale della nuova funzionalità. Si tratta di una novità parecchio utile, dato che consentirà di accaparrarsi in anticipo il nome utente preferito.
Al momento parliamo di una caratteristica scovata all’interno della versione beta per dispositivi Android. Inoltre non è stata ancora implementata ma troverà spazio nel corso di uno dei prossimi aggiornamenti. Tuttavia il team di WABetaInfo ha pubblicato alcune immagini che ne mostrano il funzionamento:
- basta aprire WhatsApp e poi recarsi in Impostazioni, Profilo per trovare la nuova voce;
- Reserve username permette di prenotare un nome utente prima del lancio della versione finale.
Ricordiamo che al momento si tratta di una funzione nascosta, scovata da WABetaInfo e che verrà attivata nel corso di uno dei prossimi aggiornamenti beta. Per quanto riguarda i nomi utente, questi devono rispettare alcune regole stabilite da WhatsApp:
- non possono iniziare con www.;
- devono includere almeno una lettera;
- devono includere solo lettere minuscole (a–z), numeri (0–9), punti e trattini bassi;
- non possono terminare con un dominio (.com, .net e simili);
- non possono iniziare o terminare con un punto;
- devono avere una lunghezza compresa tra 3 e 30 caratteri.