Halloween Days MediaWorld: offerte da paura e punti Club triplicati, fino al 31 ottobre

MediaWorld ha dato il via alla promozione Halloween Days, con le offerte dedicate al periodo più pauroso dell’anno. Sicuramente una ghiotta anteprima aspettando il fatidico Black Friday, atteso per fine novembre. Gli sconti di Halloween saranno attivi fino al 31 ottobre, con tantissimi prodotti tech e la possibilità di triplicare i punti MediaWorld Club: ecco come fare!

Dal 27 al 31 ottobre ci sono gli Halloween Days da MediaWorld: tante offerte Club, scopri il nuovo Volantino!

Crediti: MediaWorld, Canva

Le offerte tech di Halloween abbracciano numerose categorie: smartphone, smartwatch, auricolari, accessori, grandi e piccoli elettrodomestici, TV, notebook e gaming. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta! L’unico requisito per accedere agli sconti è l’iscrizione a MediaWorld Club: si tratta del programma fedeltà ed è completamente gratuito!

Ricevi punti per ogni euro speso

Entrato a far parte del MediaWorld Club potrai accedere alle offerte di Halloween e non solo. Ricevi un punto per ogni euro speso e grazie ad essi, uno sconto per i tuoi prossimi acquisti.

450 punti – Coupon di 5€

1000 punti – Coupon di 15€

2000 punti – Coupon di 30€

3000 punti – Coupon di 50€

Inoltre alcuni prodotti della promozione Halloween Days ti permettono di raddoppiare o triplicare i punti MediaWorld Club!

Scopri tutte le offerte di ottobre

Per dare un’occhiata alle occasioni sotto i riflettori, ecco il volantino Halloween Days di MediaWorld, con una selezione di offerte disponibili sia online che in negozio. Nella pagina della promo trovi tutti i dettagli dell’iniziativa, insieme alle categorie di prodotti! Di seguito, una selezione con alcune delle iniziative incluse, tutte disponibili fino al 31 ottobre; in alcuni casi si tratta di offerte solo online.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.