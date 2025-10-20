vivo X300 Pro vs X200 Pro: quali sono le differenze

Ora che i nuovi top di gamma di vivo sono stati presentati possiamo finalmente mettere a confronto gli ultimi arrivati con la scorsa generazione. Nel nostro confronto tra vivo X300 Pro vs X200 Pro andiamo a vedere quali sono le differenze tra i due top di gamma, ma quest’anno c’è un’aggiunta: il modello base arriverà in Italia, quindi abbiamo aggiunto anche il piccolo della serie.

Quali sono le differenze tra vivo X200 Pro e vivo X300 Pro, ma stavolta c’è anche una novità

Design a confronto

X200 Pro – Crediti: vivo

Il primo aspetto da considerare è il design: vivo X200 Pro presenta un look in linea con i top di gamma di quel periodo. Frontalmente trova spazio un display di grandi dimensioni, con micro-curvature su quattro lati e cornici sottilissime.

La selfie camera è inserita in un punch hole centrale mentre il layout della fotocamera è circolare, con sensori disposti “a quadrato” all’interno del modulo. Questo stile vuole trasmettere l’impressione di maneggiare una macchina fotografica, rendendo esplicita la natura di Camera Phone del telefono.

X300 – Crediti: vivo X300 Pro – Crediti: vivo

Il nuovo vivo X300 Pro segue la tradizione, ma introduce alcune novità. Lo schermo continua ad essere una soluzione da 6,78″ con un punch hole ma stavolta si tratta di un pannello Flat. Niente bordi curvi, ma un telaio dritto ed uno stile che ormai è stato abbracciato da tutti i top di gamma di ultima generazione.

Il retro resta occupato da un modulo circolare con una fotocamera “a quadrato”: ormai il design appare cristallizzato e vivo non sembra intenzionata a cambiare rotta.

Quest’anno teniamo in considerazione anche vivo X300 base, dato che per la prima volta il modello standard arriverà anche in Europa (e in Italia). In termini di look, ritroviamo le stesse caratteristiche del fratello maggiore ma con due differenze: lo schermo misura 6,31″ di diagonale – e quindi il corpo è più compatto e leggero – e i sensori all’interno del modulo fotografico circolare sono disposti “a croce”.

Infine c’è una differenza sostanziale tra tutti i modelli, il precedente e i nuovi: solo vivo X300 Pro è dotato di un pulsante fisico programmabile, posizionato lungo il bordo sinistro del dispositivo.

Specifiche e prezzo a confronto

Le specifiche di vivo X200 Pro e X300 Pro non differiscono di molto: il nuovo flagship introduce il Dimensity 9500 mentre il comparto fotografico utilizza il sensore Samsung HPB da 200 MP nato dalla collaborazione tra vivo e Samsung. Tutte le ottiche sono sempre targate ZEISS ma solo X300 Pro monta un doppio ISP: si tratta dei chip di imaging proprietari V3+ e VS1.

Il primo è pensato per le attività più pesanti dal punto di vista computazionale (come la riduzione del rumore e lo sharpening, ad esempio) mentre il secondo – VS1 – è dedicato alle prime fasi dell’elaborazione, andando a migliorare esposizione, messa a fuoco e stacking. Quindi il doppio ISP agisce in due momenti, in fase di pre-elaborazione e durante l’elaborazione delle immagini.

C’è poi un’ultima novità di rilievo: la serie X300 porta per la prima volta in Occidente l’interfaccia proprietaria OriginOS, finora esclusiva della Cina. Il software Global non sarà più Funtouch OS ma OriginOS 6, su base Android 16.

vivo X200 Pro (ITALIA) vivo X300 Pro (CINA) vivo X300 (CINA) 162,36 x 75,95 x 8,49 mm

228 grammi 161,98 x 75,48 x 7,99 mm

226 grammi 150,57 x 71,92 x 7,95 mm

190 grammi IP68 IP68/IP69 IP68/IP69 Tasto accensione + bilanciere del volume Tasto accensione + bilanciere del volume+ Tasto programmabile Tasto accensione + bilanciere del volume • AMOLED

• Micro Quad Curved

• 6,78″ 1.5K (2.800 x 1.260)

• LTPO 120 Hz

• 10 bit

• PWM Dimming 2.160 Hz

• 4.500 nit • AMOLED (BOE Q10+)

• Flat

• 6,78″ 1.5K (2.800 x 1.260)

• LTPO 120 Hz

• 10 bit

• PWM Dimming 2.160 Hz

• 4.500 nit • AMOLED (BOE Q10+)

• Flat

• 6,31″ 1.5K (2.640 x 1.216)

• LTPO 120 Hz

• 10 bit

• PWM Dimming 2.160 Hz

• 4.500 nit MediaTek Dimensity 9400

3 nm TSMC MediaTek Dimensity 9500

3 nm TSMC MediaTek Dimensity 9500

3 nm TSMC 1 x 3,62 GHz – Cortex-X925

3 x 3,3 GHz – Cortex-X4

4 x 2,4 GHz – Cortex-A720 1 x 4,21 GHz – ARM C1-Ultra

3 x 3,50 GHz – ARM C1-Premium

4 x 2,7 GHz – ARM C1-Pro 1 x 4,21 GHz – ARM C1-Ultra

3 x 3,50 GHz – ARM C1-Premium

4 x 2,7 GHz – ARM C1-Pro Immortalis-G925 ARM Mali G1-Ultra ARM Mali G1-Ultra 16 GB LPDDR5X 12/16 GB LPDDR5X Ultra 12/16 GB LPDDR5X Ultra 512 GB UFS 3.0 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 Micro SD: ❌ Micro SD: ❌ Micro SD: ❌ Raffreddamento al liquido con camera di vapore Raffreddamento al liquido con camera di vapore Raffreddamento al liquido con camera di vapore Lettore d’impronte sotto lo schermo (ultrasuoni) Lettore d’impronte sotto lo schermo (ultrasuoni) Lettore d’impronte sotto lo schermo (ultrasuoni) • 50 MP f/1.57, LYT-818, PDAF, OIS

• 200 MP f/2.67, Samsung HP9, OIS, teleobiettivo periscopico ZEISS APO

• 50 MP f/2.0, ultra-wide • 50 MP f/1.57, LYT-828, PDAF, OIS

• 200 MP f/2.67, Samsung HPB, OIS, teleobiettivo periscopico ZEISS APO

• 50 MP f/2.0, ultra-wide • 200 MP f/1.68, Samsung HPB, PDAF, OIS

• 50 MP f/2.57, LYT-602, OIS, teleobiettivo periscopico

• 50 MP f/2.0, ultra-wide Ottiche ZEISS Ottiche ZEISS Ottiche ZEISS ISP V3+ ISP V3+ e VS1 ISP V3+ 32 MP f/2.0 50 MP f/2.0 50 MP f/2.0 6.000 mAh 6.510 mAh 6.040 mAh 90W

ricarica wireless 30W 90W

ricarica wireless 40W 90W

ricarica wireless 40W Dual SIM 5G Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM: ✔️ eSIM: / eSIM: / Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 Bluetooth 5.4 Bluetooth 5.4 NFC: ✔️ NFC: ✔️ NFC: ✔️ Dual GPS Dual GPS Dual GPS USB-C 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 Speaker stereo Speaker stereo Speaker stereo Mini jack cuffie: ❌ Mini jack cuffie: ❌ Mini jack cuffie: ❌ Infrarossi: ✔️ Infrarossi: ✔️ Infrarossi: ✔️ Funtouch OS 15

Android 15 OriginOS 6

Android 16 OriginOS 6

Android 16 Prezzo al lancio

12/512 GB – 1.299€ Prezzo al lancio

12/256 GB – 5.299 CNY (643€)

16/512 GB – 5.999 CNY (728€)

16 GB/1 TB – 6.699 CNY (813€)

16 GB/ 1 TB – Comunicazione satellitare – 8.299 CNY (1.008€) Prezzo al lancio

12/256 GB – 4.399 CNY (534€)

16/256 GB – 4.699 CNY (570€)

12/512 GB – 4.999 CNY (607€)

16/512 GB – 5.299 CNY (643€)

16 GB/1 TB – 5.799 CNY (704€)

I nostri approfondimenti

vivo X200 Pro – LA NOSTRA RECENSIONE

Conclusioni e dove comprare

Ancora una volta vivo ha sfornato un Camera Phone di alto profilo: vivo X300 Pro è una belva di stile, potenza e performance fotografiche; tuttavia il brand cinese ha deciso di giocare sul sicuro e non ci sono aggiornamenti veramente significativi rispetto al precedente vivo X200 Pro.

Il flagship ha fatto dei passi avanti ed il comparto fotografico è stato rifinito ulteriormente: c’è il sensore LYT-828, il teleobiettivo personalizzato da 200 MP (Samsung HBP) ed una selfie camera migliore.

Il Dimensity 9500 è una garanzia in termini di forza bruta mentre OriginOS 6 rappresenta una valida aggiunta per fluidità e funzioni. Comunque il design è ampiamente collaudato, con un look che non sembra intenzionato a passare (fatta eccezione per il nuovo formato Flat per schermo e bordi).

La vera novità per l’Europa è rappresentata da vivo X300: un top di gamma di ultima generazione, ma in formato compatto (6,31″). L’ideale per chi cerca alte prestazioni ma non gradisce i “mattoni”.

vivo X200 Pro è stato lanciato in Italia a 1.299€ e al momento risulta difficile da reperire: di conseguenza questo potrebbe essere il motivo principale per puntare sulla nuova generazione. X300 e X300 Pro sono stati annunciati solo in Cina e sono disponibili in versione asiatica; tuttavia saranno presentati in Italia il prossimo 30 ottobre. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova disattivare AdBlock.

