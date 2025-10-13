vivo X300 Pro è la nuova frontiera dei Camera Phone e il primo con Dimensity 9500

Dopo il debutto di Xiaomi 17 ora tocca ai primi smartphone con Dimensity 9500. vivo ha sfornato ancora una volta due Camera Phone d’eccezione, dotato di un look elegante, tanta potenza, batterie capienti al silicio-carbonio e Android 16. vivo X300 e X300 Pro sono ufficiali in Cina: ora non ci resta che attendere il debutto alle nostre latitudini!

vivo X300 e X300 Pro ufficiali in Cina: tutte le novità e i prezzi, in attesa dell’uscita Global

X300 Pro – Crediti: vivo

Lo stile della nuova generazione non cambia: ritroviamo il solito modulo fotografico circolare e di grandi dimensioni, un dettagli che sottolinea la natura di Camera Phone della serie. Il prezzo forte è vivo X300 Pro: il nuovo top di gamma è equipaggiato con un sensore Sony LYT-828 da 50 MP e 1/28″, accompagnato da un ultra-grandangolare ed un teleobiettivo periscopico.

Quest’ultimo utilizza il nuovissimo sensore Samsung HPB da 200 MP – nato dalla collaborazione tra i due brand – con lunghezza focale di 85 mm e tecnologia ZEISS APO. Il top di gamma debutta insieme ad un Photography Kit (da acquistare a parte) che introduce un modulo esterno in grado di ottenere uno zoom di 200 mm.

Il display è un pannello AMOLED piatto da 6,78″ di diagonale con risoluzione 1.5K e refresh rate a 120 Hz; sotto allo schermo trova spazio un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni mentre la parte superiore ospita il punch hole contenente la selfie camera da 50 MP.

L’autonomia è affidata ad una batteria da 6.510 mAh: vivo ha deciso di non strafare con la capacità, offrendo però il supporto alla ricarica rapida da 90W in combinazione con quella wireless da 40W.

Il cuore pulsante del top di gamma è il Dimensity 9500: si tratta del SoC di ultima generazione di MediaTek, diretto rivale dello Snapdragon 8 Elite Gen 5. Tanta potenza, realizzato a 3 nm con architettura All Big Core utilizzando i nuovi core di Arm, con una frequenza massima di 4,21 GHz. Migliorano anche la GPU (sempre col supporto al ray tracing) e la gestione dell’AI.

X300 – Crediti: vivo

Il fratello minore vivo X300 si presenta come l’alternativa compatta, con pochi compromessi: le dimensioni si riducono e il display scende a 6,31″. Tuttavia il resto delle specifiche resta invariato, fatta eccezione per la batteria (da 6.040 mAh) e il comparto fotografico.

Sempre dotato di ottiche ZEISS e tecnologia APO, il piccolo della serie offre un sensore principale Samsung HPB da 200 MP, con un ultra-grandangolare da 50 MP ed un teleobiettivo periscopico da 50 MP (Sony LYT-602).

Entrambi i flagship arrivano con OriginOS 6 (su base Android 16) e sono dotati di scocche impermeabili, con certificazione IP69. Segnaliamo che la versione personalizzata dell’UI di vivo arriverà anche Global per la prima volta: l’annuncio internazionale è fissato per il 15 ottobre ma non si sa ancora quando arriverà la serie di punta.

Inoltre resta la solita incognita: arriverà solo vivo X300 Pro (come da tradizione) oppure ci sarà anche X300 base?

Per quanto riguarda i prezzi, vivo X300 parte da circa 534€ al cambio attuale mentre la versione maggiore X300 Pro debutta a partire da circa 643€ al cambio, in entrambi i casi per la configurazione base da 12/256 GB. Per saperne di più ecco il nostro approfondimento dedicato alla famiglia vivo X300 con tutti i dettagli sulle schede tecniche.