vivo X300 e X300 Pro: scheda tecnica, prezzo e uscita

La casa cinese ha finalmente annunciato i suoi nuovi top di gamma, con una particolare attenzione al comparto fotografico ma senza rinunciare ad aspetti fondamentali, come autonomia e prestazioni. vivo X300 e X300 Pro sono arrivati e in questo approfondimento trovate tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita (per ora solo in Cina).

vivo X300 e X300 Pro: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi top di gamma

Design e display

Crediti: vivo

In termini di design, vivo X300 e X300 Pro non introducono stravolgimenti rispetto alla gamma vivo X200: il retro ospita ancora una volta un modulo fotografico circolare, ma a questo giro sono presenti due novità. Il modello base va direttamente a sostituire la versione Pro Mini dello scorso anno, adottando uno schermo da 6,31″ di diagonale e specifiche al top.

Crediti: vivo Crediti: vivo

Il cambiamento estetico più visibile riguarda i display, ora tutti piatti: niente più bordi curvi o con micro-curvature, ma schermi flat sia per il base che la variante Pro (da 6,78″). Entrambi offrono un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni ed una scocca certificata IP68/IP69 contro polvere e acqua.

Crediti: vivo

I due smartphone montano schermi AMOLED BOE Q10+ con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz, grazie alla tecnologia LTPO. Inoltre i dispositivi hanno cornici sottilissime e simmetriche su quattro lati, con un punch hole centrale per la fotocamera frontale. Il modulo fotografico di vivo X300 Pro risulta più sporgente rispetto a quello del fratello minore.

Specifiche tecniche

Il rapporto tra il brand cinese e MediaTek continua anche con questa nuova generazione: sia vivo X300 che X300 Pro hanno a bordo il nuovo Dimensity 9500. Realizzato a 3 nm e dotato di un’architettura All Big Core ed una core principale X930 fino a 4,21 GHz, il chipset si presenta come una vera e propria belva di potenza.

Crediti: vivo, Antutu

La stessa vivo ha pubblicato i primi benchmark su Antutu di vivo X300 Pro con uno straordinario risultato di 4.011.932 punti. Inoltre l’azienda ha confermato la collaborazione con ARM e il supporto al set di istruzioni SME2 (Scalable Matrix Extension 2).

Batteria

X300 e il fratello maggiore Pro sono equipaggiati con batterie da 6.040 mAh e 6.510 mAh, con ricarica rapida da 90W e il supporto a quella wireless (40W). Chiaramente si tratta di unità al silicio-carbonio, in modo da mantenere uno spessore contenuto per entrambi.

Fotocamera

Continua la collaborazione con ZEISS per le ottiche dei nuovi top di gamma mentre il comparto presenta alcune differenze tra i due dispositivi. vivo X300 è basato sul sensore principale Samsung HPB da 200 MP (1/1.4″), una versione personalizzata del modulo HP9. C’è un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3X (LYT602) e un ultra-grandangolare.

vivo X300 Pro ha dalla sua un sensore Sony LYT-828 da 50 MP, accompagnato da un teleobiettivo periscopico da 200 MP (Samsung HPB) ed un ultra-wide.

Non mancano gli ISP proprietari di vivo, V3+ e VS1: proprio come avvenuto con vivo X200 Ultra abbiamo un doppio processore d’immagine, uno dedicato alle attività più pesanti dal punto di vista computazionale (come la riduzione del rumore e lo sharpening, ad esempio) e l’altro – VS1 – pensato per le prime fasi dell’elaborazione, andando a migliorare esposizione, messa a fuoco e stacking. Il doppio ISP è prerogativa di vivo X300 Pro mentre il fratello minore utilizza solo il V3+.

vivo X300 – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 150,57 x 71,92 x 7,95 mm, 190 grammi

Colorazioni: Freedom Blue, Leisure Purple, Lucky Colour, Pure Black

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat AMOLED LTPO 8T (BOE Q10+) 6,31″ 1.5K+ (2.640 x 1.216 pixel) con refresh rate 1-120 Hz, colore a 10 bit, PWM a 2.160 Hz, luminosità di picco di 4.500 nit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 9500, 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 4,21 GHz – ARM C1-Ultra 3 x 3,50 GHz – ARM C1-Premium 4 x 2,7 GHz – ARM C1-Pro

GPU: ARM Mali G1-Ultra

RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra

Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 6.040 mAh

Ricarica: 90W, wireless 40W

Fotocamera: tripla con 200 + 50 + 50 MP (f/1.68-2.57-2.0) con ottiche ZEISS, ISP V3+, Samsung HPB (1/1,4″) con OIS, teleobiettivo periscopico (LYT-602) con OIS e ultra-wide

Selfie camera: Samsung JN5, 50 MP (f/2.0)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con OriginOS 6

vivo X300 Pro – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 161,98 x 75,48 x 7,99 mm, 226 grammi

Colorazioni: Freedom Blue, Simple White, Pure Black, Wilderness Brown

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat AMOLED LTPO 8T (BOE Q10+) 6,78″ 1.5K+ (2.800 x 1.260 pixel) con refresh rate 1-120 Hz, colore a 10 bit, PWM a 2.160 Hz, luminosità di picco di 4.500 nit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 9500, 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 4,21 GHz – ARM C1-Ultra 3 x 3,50 GHz – ARM C1-Premium 4 x 2,7 GHz – ARM C1-Pro

GPU: ARM Mali G1-Ultra

RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra

Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 6.510 mAh

Ricarica: 90W, wireless 40W

Fotocamera: tripla con 50 + 200 + 50 MP (f/1.57-2.67-2.0) con ottiche ZEISS, ISP V3+ e VS1, LYT-828 (1/1,28″) con OIS, teleobiettivo periscopico (Samsung HPB, 1/1,4″) con OIS e ultra-wide

Selfie camera: Samsung JN1, 50 MP (f/2.0)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR, tasto programmabile, comunicazione satellitare opzionale

Sistema operativo: Android 16 con OriginOS 6

Quanto costano vivo X300 e X300 Pro – Prezzo e uscita

La presentazione di vivo X300 e X300 Pro è avvenuta il 13 ottobre in Cina. Per quanto riguarda l’uscita Global è molto probabile che anche stavolta arriverà in Italia solo il modello maggiore Pro (e ci sarà da attendere ancora vari mesi, forse fino a inizio 2026). Di seguito trovate le varie configurazioni e il relativo prezzo per il mercato cinese.

vivo X300 12/256 GB – 4.399 CNY (534€) 16/256 GB – 4.699 CNY (570€) 12/512 GB – 4.999 CNY (607€) 16/512 GB – 5.299 CNY (643€) 16 GB/1 TB – 5.799 CNY (704€)

