vivo X300 e X300 Pro pronti al lancio in Italia: ci vediamo ad ottobre!

Di recente OPPO ha lanciato in Cina la nuova serie Find X9, in arrivo in Italia a partire da fine ottobre. Lo stesso avverrà anche con vivo X300 e X300 Pro: il debutto alle nostre latitudini è fissato per il 30 ottobre, una finestra di tempo brevissima per il passaggio dalla versione cinese a quella Global.

vivo X300 e X300 Pro: ufficiale la data di presentazione per l’Europa (e l’Italia)

Crediti: vivo

Questa generazione di top di gamma ha deciso di premere sull’acceleratore per quanto riguarda il mercato europeo. L’appuntamento con OPPO Find X9 è fissato per il 28 ottobre mentre dopo una manciata di giorni toccherà a vivo X300 e al fratello maggiore Pro.

Inoltre c’è una grande novità: il brand cinese sembra intenzionato ad interrompere una tradizione che va avanti da diverse generazioni. Di solito in Italia arrivano solo i modelli Pro ma stavolta il sito ufficiale parla esplicitamente di vivo X300 e X300 Pro, entrambi i dispositivi.

Quindi oltre alla versione di punta è in arrivo anche vivo X300 standard, per la prima volta nel mercato italiano (per un modello base). Il teaser poster mostra anche il kit fotografico con teleobiettivo potenziato; probabile che anche quest’accessorio arriverà da noi.

Tra le altre conferme abbiamo OriginOS 6, due colorazioni (Dune Brown e Phantom Black), un teleobiettivo APO ZEISS da 200 MP per il Pro e una fotocamera principale ZEISS da 200 MP per X300 base. I due top di gamma sono equipaggiati con l’ultimo Dimensity 9500: vi ricordiamo che vivo X300 e X300 Pro sono già ufficiali in Cina quindi potete scoprire tutti i dettagli grazie al nostro approfondimento.

Scheda tecnica