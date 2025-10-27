Ci sarà anche vivo X300 FE, con un SoC di punta e zoom periscopico

Il legame tra le serie cinesi del brand e alcuni modelli occidentali è molto stretto: a giugno abbiamo assistito al lancio di vivo X200 FE, rebrand Global di S30 Pro Mini arricchito dalle ottiche ZEISS. Aspettando di saperne di più in via ufficiale iniziamo già a prepararci con le primissime indiscrezioni sul futuro S50 Pro Mini: arriverà da noi come vivo X300 FE?

I primi leak su vivo S50 Pro Mini svelano qualche dettagli sul nostro vivo X300 FE

vivo X200 FE

L’insider Digital Chat Station anticipa alcune caratteristiche di vivo S50 e S50 Pro Mini: i due mid-range sarebbero in dirittura d’arrivo e proprio come gli attuali S30 e S30 Pro Mini avrebbero display di due dimensioni differenti.

Il modello standard sarebbe dotato di uno schermo da 6,59″ di diagonale con risoluzione 1.5K; inoltre ci sarebbe una struttura centrale in metallo ed una fotocamera con teleobiettivo periscopico.

La novità che interessa noi occidentali è il fratello maggiore, che arriverebbe con un display più piccolo, da 6,31″ (1.5K) e un comparto fotografico altrettanto performante. Entrambi dovrebbero avere selfie camera da 50 MP ma non ci sono dettagli precisi sul chipset.

L’insider si è limitato a svelato che la variante Pro avrà un SoC in grado di raggiungere un punteggio di 3.000.000 su Antutu, ma senza aggiungere altro. Secondo un altro leak si tratterebbe del Dimensity 9400, ex chip di punta di MediaTek.

Il debutto in Cina sarebbe atteso per novembre mentre la variante Global dovrebbe fare capolino successivamente. In realtà vivo X300 FE è stato già certificato con tanto di nome commerciale, quindi la sua esistenza è praticamente certa.

Aspettando di saperne di più sul modello FE, il lancio in Italia di vivo X300 e X300 Pro è fissato per il 30 ottobre.

vivo X300 FE – Scheda tecnica presunta