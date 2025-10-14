Non solo smartphone: vivo Watch GT 2, Pad 5e e TWS 5 sono le novità insieme alla serie X300

Oltre all’annuncio di vivo X300 e X300 Pro, il brand cinese ha svelato anche altre novità per il suo ecosistema tra smartwatch, tablet ed un nuovo paio di auricolari Bluetooth. Si tratta di vivo Watch GT 2, Pad 5e e TWS 5: ecco tutti i dettagli di ciascun prodotto, comprese le varie specifiche e il prezzo in patria.
Smartwatch, tablet e auricolari TWS: tutte le novità per l’ecosistema di vivo
vivo Watch GT 2 – Caratteristiche, scheda tecnica e prezzo
Il nuovo vivo Watch GT 2 continua la tradizione iniziata lo scorso anno: come per il predecessore, il cuore dell’esperienza è BlueOS. Si tratta del software proprietario del brand dedicato agli indossabili, con funzionalità AI e tante migliorie per salute e fitness.
L’orologio è dotato di un elegante schermo AMOLED curvo da 2,07″, con una luminosità di picco fino a 2.400 nit. Il design squadrato lo avvicina sia al primo capitolo che agli indossabili di Cupertino, mentre lato autonomia promette fino a 33 giorni di utilizzo.
Il prezzo in Cina parte da 60€ al cambio per la versione solo Bluetooth; c’è anche il modello eSIM, in questo caso ad una cifra intorno agli 85€ al cambio.
- Dimensioni e peso: 47,54 x 40,19 x 10,97 mm, 35,8/34,8 grammi (Bluetooth/eSIM)
- Materiali: corona in lega di alluminio, cinturino in silicone
- Certificazioni e resistenza: /
- Quadrante: squadrato
- Display: Curvo 2.5D AMOLED 2,07″ HD (514 x 432 pixel) con AOD e fino a 2.400 nit di luminosità
- SoC: /
- RAM: /
- Storage: /
- Batteria: 695 mAh
- Ricarica: pin magnetici
- Autonomia: fino a 33 giorni (versione BT)
- Comunicazione: speaker e microfono, chiamate Bluetooth
- Connettività e altro: eSIM opzionale, Bluetooth 5.4, NFC, funzione Walkie-talkie, funzione telecomando auto
- Sensori e altro: PPG (monitoraggio dell’attività cardiaca, sonno, SpO2, stress), bussola
- Sport: oltre 100 modalità sportive, coach corsa con analisi della postura, mini corsi con esercizi leggeri, vari corsi fitness gratis tramite app, modalità Tennis
- Sistema operativo: BlueOS 3
vivo Pad 5e – Caratteristiche, scheda tecnica e prezzo
Dopo il lancio di Pad 5 Pro con Dimensity 9400, il nuovo tablet del brand cinese vira verso Qualcomm. vivo Pad 5e è equipaggiato con lo Snapdragon 8s Gen 3 ed offre un ampio schermo da 12,1″ con refresh rate a 144 Hz. È presente una versione con un vetro antiriflesso con effetto carta. Il prezzo di partenza del tablet è di circa 243€ al cambio, fino ad un massimo di 364€ al cambio per la variante top da 16/512 GB.
- Dimensioni e peso: 266,43 x 192 x 6,62 mm, 584 grammi
- Colorazioni: Gray, Blue, Purple
- Certificazione IP: assente
- Display: Flat LCD 12,1″ 2.8K (2.800 x 1.968 pixel), 144 Hz, 7:5, 900 nit, DC Dimming, colore a 10 bit, Vetro antiriflesso con effetto carta opzionale
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
- Raffreddamento con superficie in grafite
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 3 GHz – Cortex X4
- 4 x 2,8 GHz – Cortex A720
- 3 x 2 GHz – Cortex A520
- GPU: Adreno 735
- RAM: 8/12/16 GB LPDDR5X
- Storage: 128 GB UFS 3.1, 256/512 GB UFS 4.1, non espandibile
- Batteria: 10.000 mAh
- Ricarica: 44W
- Fotocamera: singola 8 MP
- Selfie camera: 5 MP
- Connettività e altro: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, quattro Speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1
- Sistema operativo: Android 15 con OriginOS 5
vivo TWS 5 – Caratteristiche e prezzo
La panoramica delle novità del brand cinese si conclude con gli auricolari vivo TWS 5: si tratta di una soluzione in-ear con stelo con supporto ai codec audio LDAC, AAC, SBC e LC3. In alternativa è presenta la variante Hi-Fi con supporto ai codec LDAC, LHDC, AAC, SBC e LC3.
Le cuffiette sono dotate di driver da 11 mm, una configurazione a 3 microfoni e cancellazione del rumore ANC (basata sull’intelligenza artificiale) fino ad un massimo di 60 dB. Tra le altre caratteristiche è presente il Bluetooth 5.4 (con una portata di 10 metri), la modalità a bassa latenza da 42 ms ed resistenza a polvere e liquidi certificata IP54.
Per l’autonomia si parla di circa 12 ore e fino ad un massimo di 48 ore sfruttando la custodia di ricarica. Gli auricolari supportano la traduzione in tempo reale e sono dotati di controlli touch. Il prezzo parte da circa 48€ al cambio attuale per la versione standard.