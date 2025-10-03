vivo V60 Lite 5G arriva in Italia con 6.500 mAh di batteria ed un corpo sottile

Il produttore cinese ha annunciato un nuovo medio gamma per l’Italia: si tratta di vivo V60 Lite 5G, dispositivo caratterizzato da un corpo sottile ed una batteria capiente, tanta autonomia ed una fotocamera AI Aura Light per illuminare al meglio i ritratti. Ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita.
vivo V60 Lite 5G ufficiale: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia
Dotato di un display AMOLED BOE Q10+ da 6,77″ di diagonale, il nuovo vivo V60 Lite 5G non si fa mancare nulla. Il cuore del mid-range è il Dimensity 7360-Turbo, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage; il tutto è alimentato da 6.500 mAh di batteria con ricarica da 90W.
Il comparto fotografico è basato sul sensore IMX882 da 50 MP, accompagnato da un ultra-grandangolare e dal flash LED con AI Aura Light (una luce di riempimento con doppia temperatura di colore). Frontalmente, nel punch hole centrale, trova spazio una selfie camera da 32 MP.
Non mancano funzionalità AI per il miglioramento e l’editing delle foto, così come il supporto a Google Gemini. C’è la certificazione IP65 ed anche quella di grado militare per la resistenza alle condizioni estreme.
Le vendite di vivo V60 Lite 5G partiranno dal 6 ottobre, al prezzo di 379€: il dispositivo viene proposto con uno speciale bundle che include un caricatore da 90W e gli auricolari Buds Air 3.
vivo V60 Lite 5G – Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: 163,77 × 76,28 × 7,59/7,96 mm, 194 grammi
- Colorazioni: Black, Pink
- Certificazione: IP65, MIL-STD-810H
- Display: Flat AMOLED BOE Q10+ 6,77″ Full HD+ (2.392 × 1.080 pixel) con 387 PPI, refresh rate 120 Hz, colore a 10 bit, 3.000 nit luminosità di picco, protezione Shield Glass
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento passivo
- SoC: MediaTek Dimensity 7360 Turbo, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 4 x 2,5 GHz – Cortex-A78
- 4 x 2,0 Cortex-A55
- GPU: ARM Mali-G615 MC2
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- Storage: 256 GB UFS 3.1 non espandibile
- Batteria: 6.500 mAh
- Ricarica: 90W
- Fotocamera: doppia con 50 + 8 MP (f/1.79-2.2) con IMX882 e ultra-wide 120°, flash LED AI Aura Light
- Selfie camera: 32 MP (f/2.45)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, Google Gemini
- Sistema operativo: Android 15 con Funtouch OS 15