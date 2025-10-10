vivo annuncia OriginOS 6: tutte le novità dell’UI, in arrivo anche Global

Xiaomi è stato il primo brand cinese ad aprire le danze con il rilascio di HyperOS 3, ma ora tocca ai rivali. vivo ha annunciato in patria OriginOS 6, una release particolarmente attesa dato che tra pochi giorni farà il suo debutto anche in versione Global per la prima volta. Aspettando il rilascio internazionale andiamo a scoprire quali sono le novità introdotte dalla compagnia e come cambierà il design: spoiler, l’ispirazione di Cupertino si vede tutta.

vivo OriginOS 6 ufficiale in Cina: ecco le novità, in attesa dell’uscita internazionale

Design e personalizzazione

Crediti: vivo

Era evidente dalle prime immagini ufficiali ed ora lo è ancora di più: il design della nuova interfaccia di vivo, basata su Android 16, è fortemente ispirato al nuovo Liquid Glass di Apple. Con il passaggio ad iOS 26 Cupertino ha scelto un’estetica inedita per l’azienda, con effetti traslucidi che richiamando il vetro.

OriginOS 6 segue questo trend con un nuovo look che coinvolge ogni aspetto dell’UI: home, schermata di blocco, app ed altri elementi, presentano uno stile vicino a quello di Cupertino. I widget diventano più curvi, le icone circolari e l’effetto vetro è onnipresente.

Crediti: vivo

C’è anche la possibilità di personalizzare la schermata di blocco con il medesimo stile di iOS 26: l’orologio si adatta in modo dinamico all’immagine o allo sfondo selezionato, mantenendo sempre il soggetto principale in vista.

La differenza con Apple sta nell’ispirazione: la casa statunitense guarda al vetro mentre l’interfaccia di vivo si presenta come un sistema “fluido”, in riferimento all’acqua.

Funzionalità

A parte le somiglianze con l’ultima incarnazione di iOS 26, la nuova UI di vivo si presenta come un software scattante e reattivo, fluido appunto. Tra le novità sotto il cofano troviamo il nuovo Blue River Smooth Engine che migliora la potenza di calcolo.

L’intelligenza artificiale è al centro dell’esperienza di OriginOS 6: non mancano strumenti per l’editing delle foto tramite l’AI così come una pletora di funzionalità come l’assistente telefonico, il “Cerchia e cerca” 2.0 (ispirato a quello di Google) e altro ancora.

Anche la nuova “isola dinamica” è stata potenziata dall’AI: da elemento invadente, il punch hole si trasforma in qualcosa di utile con la possibilità di avere diverse interazioni in base all’applicazione in uso.

Smartphone supportati

Crediti: vivo

La compagnia cinese ha confermato la lista degli smartphone che riceveranno l’aggiornamento a OriginOS 6, chiaramente in relazione al mercato cinese. Per l’elenco Global sarà necessario attendere ancora qualche giorno: l’evento internazionale è fissato per il 15 ottobre.

Comunque i telefoni che si aggiorneranno per primi saranno i seguenti, a partire dal mese di novembre:

vivo X Fold 5

vivo X200 Ultra

vivo X200 Pro Satellite Communication Edition

vivo X200 Pro

vivo X200 Pro mini

vivo X200s

vivo X200

iQOO 13

iQOO Neo 10 Pro+

iQOO Neo 10 Pro

iQOO Neo 10

Il roll out continuerà in modo progressivo per tutta la prima parte del 2026: l’aggiornamento dovrebbe raggiungere tutti i modelli compatibili entro maggio. Per l’elenco completo e aggiornato vi rimandiamo all’articolo dedicato.