Con vivo OriginOS 6 la nuova “isola dinamica” diventa intelligente

L’arrivo di OriginOS 6, la nuova versione dell’interfaccia di vivo, segna un cambio di rotta per l’approccio Global. Per la prima volta l’UI esclusiva per la Cina diventerà internazionale, mandando in pensione l’attuale FunTouch OS. Il fatidico giorno è fissato per il 15 ottobre e in attesa dell’evento ufficiale la compagnia mostra le performance del software e com’è migliorata la sua isola frontale.

vivo mostra le capacità di OriginOS 6: massima fluidità ed un’isola frontale migliorata con l’intelligenza artificiale

Crediti: vivo

La prima clip condivisa dalla casa cinese offre un assaggio delle prestazioni dell’interfaccia: questa appare fluida e scattante in ogni situazione, con transizioni rapide, l’avvio delle app e il passaggio tra le varie applicazioni sempre veloce.

Smooth at Origin.

Put your reflexes to the test.#OriginOS6 responds with seamless fluidity, keeping pace with you! pic.twitter.com/sulRSq0ns1 — OriginOS (@OriginOS_Global) October 2, 2025

Come avvenuto per vari brand cinesi, anche vivo ha introdotto la sua personale versione dell’isola dinamica: questa feature ha fatto capolino per la prima volta con i dispositivi di Cupertino, con lo scopo di rendere utile il fastidioso punch hole anteriore.

Con OriginOS 6, l’azienda ha utilizzato un approccio smart: l’isola è potenziata dall’intelligenza artificiale e può offrire delle interazioni in base all’app in uso. Nel caso del video dimostrativo la funzionalità viene mostrata nell’app Galleria dove trascinando una foto sull’isola è possibile accedere a varie opzioni di condivisione.

I primi smartphone ad avere OriginOS 6 nativo saranno vivo X300 e X300 Pro: date un’occhiata al nostro approfondimento per tutti i leak e le conferme. Inoltre abbiamo stilato una lista dei modelli che potrebbero ricevere l’aggiornamento alla nuova UI e ad Android 16.