vivo mostra il look di OriginOS 6: vi ricorda qualcosa?

Prepariamoci ad essere inondati di vetro liquido: il nuovo video promozionale di vivo dedicato ad OriginOS 6 anticipa il design dell’interfaccia e come da copione possiamo aspettarci un look ispirato. Il Liquid Glass di Cupertino ha fatto scuola (nonostante non si sia inventato nulla) ed arriverà anche a bordo degli smartphone del produttore cinese.

vivo OriginOS 6 in arrivo: la nuova interfaccia strizza l’occhio al design Liquid Glass

Crediti: vivo

L’arrivo di iOS 26 e del Liquid Glass design – con icone ed effetti traslucidi ispirati ai riflessi del vetro – ha creato un nuovo mostro. Honor ha confermato che vedremo uno stile simile con MagicOS 10 ed ora anche vivo si unisce al carrozzone. OriginOS 6 sarà annunciato il 10 ottobre in Cina ed arriverà in versione Global poco dopo, il 15 ottobre.

Intanto la casa cinese scalda i motori con i primi dettagli e le anticipazioni sulle funzionalità. La nuova “isola dinamica” sarà più utile ed intelligente mentre l’ultimo video mostra numerosi aspetti del design dell’UI di vivo.

Il look di OriginOS 6 è chiaramente ispirato a quello dell’ultima versione del software di Cupertino, con dettagli traslucidi praticamente ovunque (e non solo). Comunque manca ormai pochissimo al debutto: tra poche ore potremo scoprire tutte le novità dell’UI.

Crediti: vivo

I primi smartphone con OriginOS 6 nativo saranno vivo X300 e X300 Pro: la presentazione dei top di gamma è fissata per il 13 ottobre in Cina mentre per l’uscita Global è atteso il debutto della sola versione Pro (ma per ora mancano ancora dettagli sulla possibile data).