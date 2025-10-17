Vertu Agent Q è lo smartphone esclusivo che unisce lusso e AI

Il brand Vertu è tornato e ancora una volta abbiamo a che far con uno smartphone extra-lusso. Vertu Agent Q combina specifiche tech, con un design elegante e raffinato (dipende dai punti di vista) e le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Ancora una volta si tratta di un modello esclusivo, ma a questo giro parliamo di un telefono abbastanza difficile da acquistare.

Vertu Agent Q ufficiale: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Vertu

Per i meno esperti, Vertu è un marchio britannico specializzato in telefoni di lusso: ogni dispositivo è pensato come un accessorio di moda, con design particolari e prezzi da capogiro. I materiali utilizzati possono far lievitare la cifra sopra i 10.000$, quindi non si tratta di soluzioni premium ma di vero e proprio lusso.

L’ultima novità è Vertu Agent Q, dispositivo che punta a combinare tech, AI e stile. Le specifiche sono in linea con quelle di un modello di fascia medio-alta: abbiamo uno schermo AMOLED da 6,02″ Full HD (2.340 x 1.080 pixel) a 120 Hz, un chipset Snapdragon 8 Elite Leading, 16 GB di RAM e fino a 1 TB di storage.

La batteria è un’unità da 5.565 mAh con ricarica da 65W mentre il comparto fotografico è basato sul sensore IMX906 da 50 MP con OIS, apertura variabile f/1.59-4.0 e lunghezza focale di 35 mm.

Questo è accompagnato da un ultra-grandangolare OV50D da 50 MP con FOV 122° e macro da 2,5 cm, insieme ad un teleobiettivo OV64B da 64 MP con OIS e zoom ottico 2X. Frontalmente c’è una selfie camera da 32 MP.

Crediti: Vertu

Il telefono è dotato di un chip dedicato alla crittografia ed c’è anche il nuovo Ruby Talk: basta una singola pressione per attivare la rete AIGS, composta da oltre 200 agenti AI specializzati per eseguire vari comandi ed offrire assistenza in tempo reale. Il tutto è gestito dall’intelligenza artificiale ma in alternativa c’è anche un servizio di assistenza 24/7 con operatori umani.

Per il design, Vertu Agent Q presenta lo stile tipico del brand ed utilizza materiali come pelle di coccodrillo per il rivestimento esterno, placcature in oro, elementi in ceramica e la bellezza di 320 componenti assemblati a mano.

Al momento il dispositivo è acquistabile da Harrods a Londra, che Vertu definisce come la sua casa spirituale, ma anche tramite lo store online. Il prezzo parte da 5.100€ ma la variante superiore in pelle di coccodrillo con finitura Himalaya supera i 18.000€.