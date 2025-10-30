Triplo sconto Samsung Galaxy S25 Ultra: risparmi fino a 600€ nello store ufficiale!

Arriva un’occasione imperdibile dallo store ufficiale Samsung, con Galaxy S25 Ultra in promozione con uno sconto complessivo di 600€. Il top di gamma è disponibile con un triplo ribasso mentre il nuovo coupon permette di riscattare un buono del 20% valido su tantissimi prodotti.

Samsung Galaxy S25 Ultra scende di prezzo tre volte nello store ufficiale: ecco come fare per risparmiare

Galaxy S25 Ultra – Crediti: Samsung

Il top di gamma è in promozione con uno sconto di 250€ sul prezzo di listino: la versione da 12/256 GB è in vendita a 1.249€ invece di 1.499€ ma basta inserire il codice sconto “SAMSUNGCLUB” per un ulteriore ribasso del 20%. In questo modo il prezzo sarà di 999,2€ ma non finisce qui: effettuando l’acquisto nell’app di Samsung Shop riceverete uno sconto aggiuntivo del 10%.

In questo modo il vostro nuovo Samsung Galaxy S25 Ultra sarà acquistabile a soli 899,2€: una cifra davvero niente male per uno dei flagship più interessanti del panorama Android. Quindi ricapitolando:

Scarica l’app Samsung Shop per uno sconto del 10%

Lo smartphone è in promo a -250€

Riscatta il codice “SAMSUNGCLUB” per uno sconto del 20%

Il triplo sconto è valido anche per il modello Samsung Galaxy S25 Edge, in questo caso con un risparmio di 150€ (a cui bisogna aggiungere il coupon e l’acquisto in app). Infine segnaliamo che il codice “SAMSUNGCLUB” è valido per tutto lo store ufficiale, anche su TV e Watch, e scade il 31 ottobre!

La nostra recensione di Samsung Galaxy S25 Ultra

