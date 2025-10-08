Tineco PURE ONE S70 e Carpet ONE Cruiser ridefiniscono la cura dei pavimenti e dei tappeti | Offerte Amazon

La Festa delle Offerte Prime ha visto sotto i riflettori il meglio della tecnologia di Tineco: il modello FLOOR ONE S9 Artist col suo design futuristico, FLOOR One S7 Stretch Ultra e Steam inclinabile fino a 180° e con pulizia a vapore. Gli sconti del periodo promozionale di Amazon si chiudono con due soluzioni d’eccezione: Tineco PURE ONE S70 è l’aspirapolvere senza filo potente e dal formato slim, mentre Carpet ONE Cruiser semplifica la pulizia di tappeti e moquette, per un’igiene profonda sulle superfici più delicate.

Tineco PURE ONE S70 e Carpet ONE Cruiser contro lo sporco su pavimenti duri, tappeti e moquette: approfitta delle offerte Amazon!

Crediti: Tineco

Aspirazione intelligente, senza l’ingombro dei fili: Tineco PURE ONE S70 è dotato da un design stick (quindi con un corpo sottile) ma senza rinunce sia in termini di potenza che di funzionalità smart. Il vacuum cleaner senza fili offre una potenza di aspirazione da ben 200AW, eliminando efficacemente polvere, sporco e peli di animali da pavimenti e tappeti.

La spazzola ZeroTangle è progettata appositamente per evitare la formazione di grovigli di peli e capelli, in modo da evitare intasamenti. Il sistema Pure-Cyclone separa aria e polvere in modo da mantenere il filtro pulito più a lungo, preservando la capacità di aspirazione nel tempo.

Crediti: Tineco

L’aspirapolvere senza fili è dotato di una combinazione di tecnologie per la massima pulizia: DustSense rileva il livello di sporco in tempo reale, regolando automaticamente la potenza di aspirazione in base all’occorrenza; EdgeSense aumenta la potenza quando si avvicina ai bordi, in modo da catturare la polvere vicino ai battiscopa; LightSense offre un’ampia area visibile grazie alla luce grandangolare da 150°, per rivelare anche la polvere più sottile.

Con Tineco Carpet ONE Cruiser tappeti e moquette sono al sicuro dallo sporco grazie alla tecnologia 3-level SmoothPower Tech, che garantisce un’asciugatura rapida. Il dispositivo è dotato di una potenza di aspirazione da 130AW, per rimuovere sporco e umidità con una sola passata.

Crediti: Tineco

Lo strumento smacchiatore aggiuntivo è l’ideale per eliminare le macchie più difficili da raggiungere mentre l’utile formula di pretrattamento ottimizzata scioglie anche macchie più ostinate. Non mancano funzioni intelligenti grazie al sensore iLoop di Tineco: la lavatappeti rileva il livello di sporco e regola sia la potenza di aspirazione che il flusso dell’acqua. Infine il sistema FlashDry Self-cleaning assicura un’autopulizia completa.

Tineco PURE ONE S70 scende a 399€ in occasione della Feste delle Offerte Prime: la promo è valida fino alle ore 23:59 dell’8 ottobre, con un risparmio del 20%. Il modello Carpet ONE Cruiser è in sconto a 529€: in questo caso la promozione resterà attiva fino al 12 ottobre, sempre con i vantaggi della spedizione Prime.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Tineco PURE ONE S70 aspirapolvere senza fili200 AW, LED, sistema di pulizia 3DSense Pro, filtro a 6 livelli fino a 95 min, pennello ZeroTangle, Aspiratore... 499,00€ Compra Ora Amazon.it Tineco CARPET ONE Cruiser Lavatappeti, Pulizia Profonda per Tappeti e Moquette, Auto-pulizia e FlashDry, 75℃ PowerDry, Potente Aspirazione da 130W 559,00€ 529,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 08/10/2025 15:53

Contenuto realizzato in collaborazione con Tineco.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.