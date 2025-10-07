Tineco FLOOR ONE S9 Artist è prestazioni e stile: risparmia con la Festa delle Offerte Prime!

Caratterizzata da un design elegante dal forte gusto estetico, Tineco FLOOR ONE S9 Artist è una delle migliori lavapavimenti da acquistare durante la Festa delle Offerte Prime: stile e prestazioni si incontrano in un prodotto all’avanguardia che facilita la cura dei pavimenti grazie a tecnologie di punta, ora disponibile con uno sconto di quasi il 30%.

Tineco FLOOR ONE S9 Artist sfiora il 30% di sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

Crediti: Tineco

La lavapavimenti senza fili di Tineco è più di un semplice strumento dedicato alle pulizia: FLOOR ONE S9 Artist unisce prestazioni superiori ad un design futuristico ed elegante, aggiungendo un tocco di stile alla cura dei pavimenti. Anziché nasconderlo alla vista, questo modello si presenta come una soluzione da esporre quasi come se fosse un elemento d’arredo.

Il corpo di FLOOR ONE S9 Artist è caratterizzato da uno strato IMD cristallino, un design ultrasottile ed uno stile futuristico, con un display dinamico con effetti luminosi ed uno schermo per visualizzare i dettagli durante l’utilizzo.

L’eleganza non è il suo unico pregio: parliamo di una lavapavimenti Wet & Dry premium, dotata di prestazioni al top e le ultime tecnologie del brand. La spazzola è stata progettata con un design DualBlock Anti-Tangle, per evitare la formazione di fastidiosi grovigli di peli e capelli lunghi; il sensore intelligente iLoop di Tineco regola automaticamente e in tempo reale la potenza di aspirazione e il flusso dell’acqua in base al livello di sporco delle superfici.

Crediti: Tineco

Il pezzo forse a livello ingegneristico è la sua versatilità: FLOOR ONE S9 Artist è inclinabile fino a 180° in modo da raggiungere i punti più difficili (sotto letti, divani e mobili bassi), anche grazie al suo spessore contenuto. La spazzola è progettata per pulire da bordo a bordo, senza spazi vuoti; la testina con rotazione a 90° rende l’esperienza di pulizia sempre fluida e scorrevole.

La lavapavimenti è accompagnata da una base di ricarica con funzione di auto-pulizia: una volta posizionata sulla dock, il sistema di lavaggio con acqua riscaldata rimuove sporco e residui dalla spazzola. Il passaggio successivo è l’asciugatura con aria calda a 85°C: bastano 5 minuti per eliminare completamente il rischio di umidità e cattivi odori.

Con la Festa delle Offerte Prime il prezzo di Tineco FLOOR ONE S9 Artist scende a 569€, con un risparmio di quasi il 30% e l’immancabile spedizione Prime. Inoltre è possibile riscattare il codice “TINECOPBDD” al momento del check-out, in modo da ricevere un ulteriore sconto del 5%. La promozione sarà attiva fino all’8 ottobre, quindi fino al termine dell’evento di Amazon.

