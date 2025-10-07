Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Ultra e Steam: igiene profonda e senza sforzo, quasi al 40% di sconto!

Le occasioni Tineco grazie alla Festa delle Offerte Prime continuano con due modelli d’eccezione, pensati per un’igiene profonda in ogni punto della casa. Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Ultra e S7 Stretch Steam sono dotate di un design d’avanguardia, un corpo inclinabile in grado di raggiungere i punti più difficili senza sforzo e la potenza del vapore per eliminare anche lo sporco più ostinato.

Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Ultra e S7 Stretch Steam imperdibili con doppio sconto: risparmia con la Festa delle Offerte Prime

Crediti: Tineco

Il modello Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Ultra rappresenta il giusto compromesso tra prezzo e funzionalità avanzate: la lavapavimenti Wet & Dry non solo spazza e lava le superfici con una singola passata, ma pulisce più a fondo grazie allo speciale design Lay-Flat, che gli consente di inclinarsi fino a 180°.

In questo modo può raggiungere anche gli spazi bassi e stretti, come sotto letti, divani e mobili: il risultato è una pulizia profonda in tutta la casa, anche nei punti notoriamente fastidiosi (e faticosi da raggiungere). La spazzola è dotata di un sistema DualBlock Anti-Tanble con raschietti a doppio strato che impediscono la formazione di grovigli: in questo modo si facilitano le operazioni di pulizia, evitando al contempo di ostruire la lavapavimenti.

Crediti: Tineco

La tecnologia MHCBS garantisce un lavaggio uniforme e costante con acqua sempre pulita e senza contaminazioni, mentre la potenza di aspirazione di 21.000 PA permette di raccogliere polvere e sporco secco e umido senza lasciare residui.

Oltre al design inclinabile sono presenti vari accorgimenti per migliorare l’esperienza di utilizzo: le mini ruote facilitano la manovrabilità, il serbatoio dell’acqua pulita è stato riposizionato in modo da ridurre il peso sostenuto dalla mano (mentre si impugna il dispositivo) e la struttura è girevole a 45° per movimenti flessibili.

La base di ricarica funge anche da sistema di autopulizia con acqua calda a 85°C mentre l’asciugatura con aria calda in 5 minuti completa l’esperienza di utilizzo.

Crediti: Tineco

Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam presenta tutte le caratteristiche viste finora, ma con un’aggiunta: un sistema di pulizia con vapore a 160°C integrato direttamente nella lavapavimenti. Le macchie ostinate non hanno scampo grazie alla tecnologia HyperSteam, in grado di dissolvere efficacemente grasso e sporco.

Si tratta del modello ideale per le case con bambini piccoli e animali domestici, in modo da garantire un’igiene profonda ad ogni passata. L’autonomia a lunga durata – fino a 80 minuti di utilizzo e fino a 30 minuti di vapore – permette di svolgere le pulizie senza fretta mentre il sensore iLoop dona un tocco smart: il dispositivo è in grado di rilevare il livello di sporco e di regolare in tempo reale la potenza di aspirazione e il flusso dell’acqua.

Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Ultra arriva fino al 37% di sconto grazie alla Festa delle Offerte Prime: la lavapavimenti scende a 379€, un’occasione che sarà disponibile fino all’8 ottobre. Il modello FLOOR ONE S7 Stretch Steam, dedicato a chi cerca la massima igiene tramite il vapore, è in promo a 589€. In entrambi i casi ci sono tutti i vantaggi della spedizione Prime; inoltre è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo del 5% riscattando il coupon

“TINECOPBDD” al momento del check-out.

Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Lavapavimenti aspirapolvere senza fili, ad umido e a secco, Design reclinabile a 180°zero grovigli, 50 minuti di autonomia,... 549,00€ Compra Ora Amazon.it Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam Lavapavimenti Aspirapolvere a Vapore Senza Fili, 160℃ HyperSteam, 180° Posizione Piana, Design Anti-Ingroppamento,... 699,00€ 589,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 07/10/2025 13:00

