La cura dei pavimenti passa da Tineco: sconti imperdibili con la Festa delle Offerte Prime!

Gli sconti in occasione della Festa delle Offerte Prime cominciano oggi, con tante promozioni su lavapavimenti e aspirapolvere senza fili Tineco. E grazie ai nostri coupon esclusivi il prezzo scende ulteriormente, per il massimo risparmio. Andiamo a dare un’occhiata più da vicino alle migliori offerte di Tineco su Amazon, chiaramente con tutti i vantaggi della spedizione Prime (che è sempre una garanzia).

Le migliori occasioni Tineco per la Festa delle Offerte Prime, in offerta lampo e con coupon esclusivo

Crediti: Tineco

Con le soluzioni Tineco la tecnologia diventa una strumento per facilitare la cura dei pavimenti: la pulizia avviene con il massimo comfort, ma senza mettere da parte le performance (sempre stellari, per superfici sempre linde e igienizzate). Di seguito trovate una selezione dei migliori prodotti di Tineco, tutti in offerta con coupon esclusivo: se non visualizzate correttamente i box presenti all’interno dell’articolo provate a disattivare AdBlock.

Tineco FLOOR ONE Stretch S6 è l’esempio più lampante delle capacità del brand: tanta potenza ed un design che rende accessibili anche le zone più difficili, senza il minimo sforzo. La lavapavimenti può essere inclinata fino a 180° in modo da arrivare senza problemi anche sotto letti, divani e mobili bassi. Il tutto avviene senza sforzo e in modo fluido: la struttura Lay-Flat e il corpo da 13 mm di spessore gli consentono di raggiungere gli spazi più stretti, per una pulizia totale dei pavimenti.

Il modello Stretch S6 riduce al minimo la manutenzione grazie alla base con sistema autopulente FlashDry: la lavapavimenti viene lavata con acqua calda a 70°C mentre l’asciugatura con aria calda a 70°C (per 5 minuti) evita la formazione di umidità e di cattivi odori.

Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Ultra rappresenta la natura evoluzione della serie: stesso design Lay-Flat inclinabile a 180°, ma con un serbatoio dell’acqua più grande, una spazzola anti-grovigli (contro peli e capelli lunghi) e una potenzia di aspirazione imbattibile fino a 21.000 PA.

Crediti: Tineco

Le mini ruote facilitano la manovrabilità mentre il contenitore dell’acqua è stato riposizionato in modo da ridurre il peso sostenuto dalla mano; il corpo può effettuare un movimento flessibile a 45° a sinistra o destra, per spostamenti sempre fluidi.

Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete è la scelta perfetta per chi cerca efficienza, autonomia e potenza con un investimento sotto i 200€. Anche in questo caso si tratta di un dispositivo che aspira e lava in un unico passaggio, ideale sia contro lo sporco secco che quello umido.

La spazzola e il detergente offrono un’azione delicata, che rendono la lavapavimenti adatta sia alle piastrelle che alle superfici in marmo e in legno. Inoltre la testa è stata progettata per raggiungere facilmente gli spazi stretti e per una pulizia precisa lungo battiscopa e angoli. La base di ricarica sfrutta l’acqua pulita e le rotazioni ad alta velocità per l’autopulizia della spazzola.

La nostra panoramica si conclude con Tineco A30S, la scelta per gli utenti in cerca di un’aspirapolvere senza fili leggero e potente, facile da maneggiare e ideale per tutta la casa. Dotato di una potenza di aspirazione di 160W e un’autonomia fino a 60 minuti, A30S permette di spazzare a fondo grazie alla tecnologia proprietaria PureCyclone e alla spazzola ZeroTangle.

La sua potenza gli consente di aspirare polvere e sporco con facilità mentre la spazzola antigroviglio risolve il problema dei peli dei nostri amici a quattro zampe (e dei capelli lunghi). Il sensore smart iLoop individua il livello di sporco dei pavimenti e regola automaticamente la potenza: in questo modo è possibile risparmiare batteria aumentando le performance solo quando necessario.

Contenuto realizzato in collaborazione con Tineco.

