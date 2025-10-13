Studente universitario? Risparmia oltre 200€, Google regala 12 mesi di piano AI Pro

Google lancia un forte segnale al settore dell’istruzione superiore, offrendo agli studenti universitari italiani l’opportunità di accedere gratuitamente per un anno al suo ecosistema AI più evoluto.

L’iniziativa, dal valore commerciale di oltre 200 euro, mette a disposizione il piano Google AI Pro, un pacchetto completo di strumenti pensati non solo per assistere nello studio, ma anche per stimolare la creatività e sviluppare competenze fondamentali per le professioni di domani. L’offerta è riservata agli studenti maggiorenni residenti in Italia e le adesioni sono aperte fino al 9 dicembre.

Google regala 12 mesi di abbonamento AI Pro, cosa comprende?

Crediti: Google

Nel dettaglio, il pacchetto rappresenta una vera e propria cassetta degli attrezzi digitale per lo studente moderno. Al ceentro dell’offerta si trova l’accesso illimitato a Gemini 2.5 Pro, il modello di intelligenza artificiale più potente di Google, in grado di fornire assistenza rapida per la stesura di testi, la risoluzione di problemi complessi e l’analisi di grandi quantità di informazioni.

A questo si affiancano strumenti specializzati che ne amplificano le potenzialità. Tra questi spicca Deep Research, un sistema progettato per risparmiare ore preziose di ricerca, elaborando sintesi e report personalizzati a partire da centinaia di fonti online.

Per l’organizzazione dello studio e la gestione dei materiali didattici, l’abbonamento include NotebookLM, un assistente di ragionamento che aiuta a organizzare appunti, riassumere testi, e persino creare panoramiche da contenuti audio e video grazie alle nuove funzionalità “Audio Overviews” e “Video Overviews”.

La creatività trova invece spazio con Veo 3, un tool capace di trasformare un semplice input testuale o un’immagine in un videoclip di otto secondi con tanto di audio, ideale per progetti accademici o presentazioni. A completare l’arsenale creativo c’è Gemini 2.5 Flash Image, meglio noto come Nano Banana, il modello che permette trasformazioni e manipolazioni sorprendenti delle immagini.

L’offerta non si limita al software: consapevole della mole di dati che ogni studente produce e archivia, Google include anche 2 TB di spazio di archiviazione condiviso su Google Drive, Foto e Gmail, risolvendo di fatto ogni problema di storage per appunti, progetti, foto e documenti.

“Sin dagli albori della Ricerca Google e YouTube, l’apprendimento è stato al centro della nostra missione“, ha scritto Google nel suo comunicato. “Con Gemini, miriamo a fornire alla prossima generazione di lavoratori gli strumenti fondamentali nell’ambito dell’intelligenza artificiale per consentire loro di eccellere e prepararsi al mondo del lavoro futuro“.

Questa iniziativa si inserisce in una strategia più ampia che vede l’AI come un catalizzatore per l’istruzione. Google ha infatti recentemente introdotto Guided Learning, una nuova modalità di Gemini che agisce come un tutor personale, guidando gli studenti passo dopo passo nella risoluzione di problemi, nella strutturazione di saggi o nella preparazione di un esame, con tanto di quiz interattivi per verificare la comprensione.

L’obiettivo è trasformare l’AI da semplice fornitore di risposte a un vero e proprio partner per lo sviluppo del pensiero critico.

Come ottenere 12 mesi di Google Ai Pro gratis

La procedura per attivare l’anno gratuito è semplice e abbastanza veloce. I requisiti fondamentali sono avere almeno 18 anni, essere residenti in Italia e iscritti a un corso universitario. È necessario disporre di un account Google personale e di un metodo di pagamento valido, che tuttavia non verrà addebitato per i primi 12 mesi.

La verifica dello status di studente è affidata a SheerID, una piattaforma esterna sicura che richiederà l’invio di un documento attestante l’iscrizione all’università (come un certificato di iscrizione o una tessera universitaria). Una volta ottenuta la convalida, l’abbonamento potrà essere attivato direttamente dal Google Play Store.

È importante notare che, al termine del periodo di prova di un anno, l’iscrizione si rinnoverà automaticamente trasformandosi in un piano a pagamento di Google One con la tariffazione mensile standard, a meno che non venga annullata in precedenza.

Con questa mossa, Google non solo offre un notevole vantaggio economico agli studenti, ma investe concretamente sulla loro “alfabetizzazione AI”, fornendo gli strumenti per esplorare, creare e risolvere problemi in modi innovativi, preparandoli a un futuro in cui la competenza nell’uso dell’intelligenza artificiale sarà sempre più un fattore distintivo.