Spendi e risparmia col nuovo Coupon eBay: sconti su iPhone 17, iPhone Air e non solo!

Il coupon di ottobre è ancora disponibile (termina il giorno 29) ma ecco fare capolino una nuova promozione da eBay. Il nuovo Coupon PSPROTT25 ti permette di risparmiare… spendendo! Il valore dello sconto varia in base all’ordine effettuato, quindi più sale la cifra nel carrello e maggiore sarà il risparmio finale!

Più spendi, più risparmi: ecco il nuovo Coupon eBay di ottobre

La promozione “Più spendi, più risparmi” di eBay ti permette di ottenere uno sconto fino ad un massimo di 30€: ci sono varie soglie di spesa e varie fasce di risparmio. Basta aggiungere i prodotti al carrello e inserire il codice sconto PSPROTT25 al momento del checkout; inoltre il coupon è valido per due utilizzi per ogni utente, quindi potrete riutilizzarlo per un secondo ordine. Di seguito trovate le soglie di spesa e il relativo sconto:

buono sconto di 2€ su una spesa da 30€ a 49,9€

su una spesa da 30€ a 49,9€ buono sconto di 5€ su una spesa di 50€ a 149,9€

su una spesa di 50€ a 149,9€ buono sconto di 10€ su una spesa di 150€ a 299,9€

su una spesa di 150€ a 299,9€ buono sconto di 15€ su una spesa di 300€ a 449,9€

su una spesa di 300€ a 449,9€ buono sconto di 25€ su una spesa da 450€ a 599,9€

su una spesa da 450€ a 599,9€ buono sconto di 30€ su una spesa da 600€ in su

La promozione è valido su tutte le categorie, ad accezione di Altre marche italiane e delle categorie sempre escluse. Per tutte le offerte date un’occhiata alla pagina dedicata!

Come funziona il Coupon eBay “Spendi e Risparmia”

Il codice da utilizzare è “ PSPROTT25 ” e va inserito all’interno dell’apposito campo, prima di procedere con il checkout;

” e va inserito all’interno dell’apposito campo, prima di procedere con il checkout; il valore del coupon è in base alla spesa, con uno sconto massimo per utilizzo di 30€ (su una spesa da 600€);

2 utilizzi per ogni utente;

quindi lo sconto massimo totale è 60€ (utilizzando al massimo il coupon, su due ordini);

la promozione termina il 9 novembre 2025 (alle ore 23:59).

