Lenovo, l’IA on-device è la protagonista della lineup 2025

Lo Spazio Lenovo di Milano si è trasformato oggi nel palcoscenico del futuro tecnologico del brand, ospitando l’anteprima italiana della nuova e attesissima lineup di prodotti per il 2025, ora finalmente disponibili.

Già acclamati e premiati nei principali eventi internazionali come CES, MWC e IFA, i nuovi dispositivi portano sul mercato una visione chiara e decisa: l’intelligenza artificiale non è più un concetto astratto relegato al cloud, ma un alleato concreto e integrato direttamente nell’hardware (“on-device”).

La lineup Lenovo è sempre più connessa ed intelligente

A delineare questa visione è Alessandro De Lio, PC & Smart Device Leader di Lenovo Italia:

“Con la nuova lineup AI-powered portiamo in Italia un’innovazione concreta e accessibile, che migliora l’esperienza utente in modo intelligente e personalizzato. Dai laptop Aura Edition ai tablet Yoga Tab e Idea Tab Plus, fino ai dispositivi gaming Legion con AI Engine+, l’intelligenza artificiale on-device diventa un alleato reale per semplificare il lavoro, stimolare la creatività e potenziare il divertimento“.

Il focus della gamma 2025 è l’integrazione di capacità di calcolo IA direttamente sui dispositivi. Questo è reso possibile dai processori di ultima generazione, come gli Intel Core Ultra dotati di NPU (Neural Processing Unit) dedicate, e dalle esclusive Aura Edition di Lenovo.

Questa combinazione permette ai dispositivi di eseguire compiti complessi localmente, senza dipendere da una connessione internet costante, garantendo maggiore velocità, privacy e personalizzazione.

L’intelligenza artificiale interviene per ottimizzare dinamicamente le prestazioni, gestire in modo più efficiente il consumo energetico e migliorare la collaborazione, adattandosi alle esigenze dell’utente.

Lenovo non si limita al singolo prodotto, ma punta a un ecosistema sinergico. Grazie a Smart Connect, i nuovi PC e tablet dialogano in modo nativo e intuitivo con gli smartphone Motorola.

Gli utenti possono così trasferire file con un semplice trascinamento, condividere notifiche e persino eseguire app mobile direttamente sullo schermo del proprio laptop, creando un flusso di lavoro continuo e senza interruzioni. Una soluzione pensata per professionisti, creator e gamer che necessitano di massima flessibilità e coesione tra i loro strumenti di lavoro e intrattenimento.

Proposte per ogni esigenza: gaming, creatività e business

La nuova lineup si articola in tre macro-aree, ognuna potenziata da soluzioni AI specifiche.

Per il gaming, la famiglia Legion si arricchisce di nuovi modelli di punta come i laptop Legion Pro 7i, 9i e 5i, la console portatile Legion Go 2 e la serie LOQ. Tutti i dispositivi sono equipaggiati con la tecnologia AI Engine+, che analizza in tempo reale il comportamento del sistema e del gioco per ottimizzare i frame-rate e offrire un vantaggio competitivo.

Crediti: Lenovo Crediti: Lenovo

Per la creatività e l’intrattenimento, spiccano i laptop Yoga Pro 9i e Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition, progettati per i creator digitali. L’AI assiste nell’editing di foto e video, migliora la qualità delle videochiamate e ottimizza le performance del display.

I nuovi tablet, come Yoga Tab e Idea Tab Plus, integrano funzionalità innovative come AI Note per la trascrizione intelligente degli appunti e Circle to Search, rendendo l’interazione più naturale e produttiva.

Nel segmento business, la storica serie ThinkPad si evolve con modelli come il ThinkPad X9 Aura Edition e il ThinkPad X1 2-in-1, che utilizzano l’AI per rafforzare la sicurezza, automatizzare le attività ripetitive e migliorare l’efficienza.

Fiore all’occhiello dell’innovazione è il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, un dispositivo rivoluzionario con un display OLED arrotolabile che si espande da 14 a 16,7 pollici, gestito da un’IA che adatta dinamicamente lo spazio di lavoro in base al contesto.

Crediti: Lenovo

A dimostrazione della propria spinta innovatrice, Lenovo ha mostrato anche due concept avveniristici: Verti Flex, un PC verticale modulare per ambienti di lavoro flessibili, e il Transparent PC, un prototipo con display trasparente che apre a nuove frontiere di interazione tra mondo fisico e digitale.

A completare l’offerta, Lenovo ha potenziato la sua suite di servizi, che include Premium Care Plus per un’assistenza tecnica avanzata, Smart Lock per la sicurezza dei dati e Lenovo Vantage per la gestione centralizzata delle funzionalità del dispositivo, inclusi i settaggi AI.

Prezzi e Disponibilità

La nuova gamma 2025 sarà progressivamente disponibile sul mercato italiano con i seguenti prezzi di partenza:

Gaming (Legion):

Legion Go 2: da 999€

Legion 9i Gen 10: da 5.999€

Legion Pro 7i Gen 10: da 3.299€

Legion 7i Gen 10: da 2.199€

Legion Pro 5i Gen 10: da 2.199€

Legion 5i Gen 10: da 1.699€

LOQ15i Gen 10: da 1.099€

Creatività (Yoga & Idea):

Yoga Pro 9i Aura Edition: da 2.499€

Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition: da 2.099€

Yoga Tab: da 499€

Idea Tab Plus: da 299€

Business (ThinkPad & ThinkBook):