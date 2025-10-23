Sony Xperia 1 VI riceve l’aggiornamento ad Android 16

L’ex top di gamma Sony Xperia 1 VI sta iniziando a ricevere l’aggiornamento ad Android 16 in Europa: l’update porta il software alla versione più recente dell’OS del robottino verde ed arriva con un peso di circa 850 MB. Attualmente risulta in fase di rilascio, quindi è probabile che a stretto giro farà capolino anche a bordo dei modelli disponibili in Italia.

Android 16 arriva a bordo di Sony Xperia 1 VI, l’ex top di gamma del brand nipponico

Crediti: Reddit

Con il passaggio ad Android 16, Sony Xperia 1 VI riceve il suo secondo aggiornamento maggiore: secondo la promessa dell’azienda il flagship dovrebbe ricevere anche un terzo major update, quindi teniamo le dita incrociate.

Per quanto riguarda le novità, il changelog ufficiale non riporta alcunché (come si vede anche nell’immagine in alto). Il sistema si è aggiornato alla versione 69.2.A.2.30 e non viene riportata nemmeno la presenza della versione superiore di Android.

Gli utenti hanno scoperto il passaggio ad Android 16 ad update concluso, dopo aver controllato le informazioni del proprio dispositivo. Insomma, Sony ha deciso di essere un vero e proprio ninja con questo rilascio: non a caso l’interfaccia ha subito modifiche minime, con un look ridisegnato per le impostazioni e una nuova versione dell’app Fotocamera.

L’aggiornamento porta con sé anche le patch di sicurezza del mese di ottobre.