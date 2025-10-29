Snapdragon 8 Elite Gen 6 sarà potentissimo ma non ci sono solo buone notizie

Il mercato degli smartphone di fascia alta ha appena iniziato ad accogliere i primi dispositivi basati sul nuovissimo Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, annunciato solo poche settimane fa.

Eppure, nel mondo della tecnologia, il futuro è già oggi: le prime, corpose indiscrezioni sul suo successore, lo Snapdragon 8 Elite Gen 6, stanno già circolando con insistenza, delineando un quadro fatto di luci e ombre.

Snapdragon 8 Elite Gen 6: nuovo processo produttivo e memorie veloci, ma il prezzo?

Crediti: Qualcomm

Le anticipazioni, provenienti dal noto e affidabile leaker Digital Chat Station tramite un post sulla piattaforma cinese Weibo, dipingono un System-on-Chip (SoC) dal potenziale straordinario, capace di segnare un netto passo avanti rispetto alla generazione attuale.

Tuttavia, a fronte di un balzo prestazionale che si preannuncia epocale, si profila all’orizzonte un rovescio della medaglia che colpirà direttamente i portafogli dei consumatori: un inevitabile e, probabilmente, marcato aumento dei prezzi.

Iniziamo dalle buone notizie, che sono tecnologicamente entusiasmanti. Secondo il leaker, lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 (identificato dal numero di modello SM8975, contro l’SM8850 dell’attuale Gen 5) sarà costruito utilizzando l’avanzatissimo processo produttivo N2P di TSMC.

Questo dettaglio è cruciale. L’attuale Snapdragon 8 Elite Gen 5 si basa sul pur eccellente processo N3P (a 3nm) di TSMC. Le indiscrezioni suggeriscono che Qualcomm potrebbe decidere di saltare il processo N2 standard per passare direttamente alla sua versione ottimizzata, l’N2P.

La mossa mirerebbe a massimizzare ulteriormente le prestazioni e, soprattutto, l’efficienza energetica, riducendo i consumi rispetto al nodo N2 base. Si tratterebbe di un progresso produttivo di prim’ordine, che promette performance e gestione termica di livello superiore.

Ma le novità non finiscono qui. L’architettura del nuovo SoC sarebbe progettata per supportare gli standard di memoria di prossima generazione. Si parla, infatti, di compatibilità con le memorie RAM LPDDR6 e con lo storage UFS 5.0.

Per mettere questi dati in prospettiva, la generazione attuale (Gen 5) si ferma al supporto per LPDDR5X e UFS 4.1. L’adozione di LPDDR6 e UFS 5.0 rappresenterebbe un vero e proprio balzo in avanti, garantendo velocità di lettura, scrittura e multitasking sensibilmente superiori.

Ciò darebbe ai produttori di smartphone Android un margine di manovra molto più ampio per progettare i flagship del futuro, capaci di gestire carichi di lavoro (come l’IA on-device e il gaming complesso) con una fluidità senza precedenti.

Il prezzo da pagare per l’innovazione

E qui arrivano le note dolenti. Qualcomm, negli ultimi anni, ha costantemente aumentato il prezzo dei suoi processori di punta. Questa tendenza, purtroppo, non sembra destinata a invertirsi con lo Snapdragon 8 Elite Gen 6. Anzi, tutto lascia presagire un’ulteriore accelerazione.

Le ragioni di questo rincaro sono molteplici e direttamente collegate alle innovazioni appena descritte. In primo luogo, il passaggio a un processo produttivo all’avanguardia come l’N2P di TSMC ha costi di ricerca, sviluppo e produzione molto più alti rispetto ai nodi precedenti. Questi costi vengono, inevitabilmente, scaricati sui produttori di smartphone e, a cascata, sui consumatori finali.

In secondo luogo, l’intero comparto delle memorie e dello storage sta affrontando un periodo di rincari generalizzati. A questo si aggiunge il costo intrinseco della transizione tecnologica: l’adozione dei nuovi standard LPDDR6 e UFS 5.0 comporterà un esborso maggiore per i componenti rispetto ai rodati LPDDR5X e UFS 4.1.

La combinazione di un processo produttivo più costoso e di standard di memoria e archiviazione più recenti (e a loro volta più cari) crea una tempesta perfetta. Il risultato, quasi scontato, sarà un aumento del costo finale dei futuri smartphone di fascia alta. Se i prezzi degli attuali flagship sembrano già elevati, quelli della prossima generazione potrebbero raggiungere cifre “da capogiro”.