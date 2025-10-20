Questi Xiaomi non si aggiorneranno ad Android 16, ma c’è una buona notizia

Con l’uscita di HyperOS 3 in Cina e Global, i piani del brand cinese ora sono chiari: di seguito trovate la lista di tutti gli smartphone Xiaomi (ma anche Redmi e POCO) che non riceveranno l’aggiornamento ad Android 16. Date un’occhiata per scoprire se il vostro telefono è in elenco ma per fortuna c’è anche una buona notizia.

Ecco la lista degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che non riceveranno l’aggiornamento ad Android 16

Crediti: POCO

Tutti gli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO in questo elenco riceveranno l’ultima versione dell’UI del brand cinese. Quindi i dispositivi si aggiorneranno ad HyperOS 3 ma l’interfaccia della compagnia sarà su base Android 15: per loro non ci sarà il passaggio al nuovo major update dell’OS del robottino verde.

Xiaomi

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi MIX FOLD 2

Redmi

Redmi 12

Redmi 12 5G

Redmi 13C

Redmi 13C 5G

Redmi 13R

Redmi K50 Ultra

Redmi K60

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 NFC 4G

Redmi Note 12R

Redmi Note 12S

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 4G NFC

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R Pro

POCO

POCO C65

POCO F5 5G

POCO F5 Pro

POCO M6 Pro

POCO X6 Neo

Quando esce HyperOS 3?

Xiaomi ha annunciato HyperOS 3 sia in Cina che nei mercati Global. A livello internazionale il rilascio partirà entro fine ottobre e sappiamo già che i primi smartphone a ricevere l’update OTA saranno gli ultimi Xiaomi 15T e 15T Pro, freschi di lancio. Vi lasciamo con la lista ufficiale degli smartphone, tablet e indossabili Xiaomi, Redmi e POCO che riceveranno HyperOS 3.