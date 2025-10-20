Questi Xiaomi non si aggiorneranno ad Android 16, ma c’è una buona notizia

Con l’uscita di HyperOS 3 in Cina e Global, i piani del brand cinese ora sono chiari: di seguito trovate la lista di tutti gli smartphone Xiaomi (ma anche Redmi e POCO) che non riceveranno l’aggiornamento ad Android 16. Date un’occhiata per scoprire se il vostro telefono è in elenco ma per fortuna c’è anche una buona notizia.
Ecco la lista degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che non riceveranno l’aggiornamento ad Android 16
Tutti gli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO in questo elenco riceveranno l’ultima versione dell’UI del brand cinese. Quindi i dispositivi si aggiorneranno ad HyperOS 3 ma l’interfaccia della compagnia sarà su base Android 15: per loro non ci sarà il passaggio al nuovo major update dell’OS del robottino verde.
Xiaomi
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi MIX FOLD 2
Redmi
- Redmi 12
- Redmi 12 5G
- Redmi 13C
- Redmi 13C 5G
- Redmi 13R
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K60
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 12 NFC 4G
- Redmi Note 12R
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 13 4G
- Redmi Note 13 4G NFC
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R Pro
POCO
- POCO C65
- POCO F5 5G
- POCO F5 Pro
- POCO M6 Pro
- POCO X6 Neo
Quando esce HyperOS 3?
Xiaomi ha annunciato HyperOS 3 sia in Cina che nei mercati Global. A livello internazionale il rilascio partirà entro fine ottobre e sappiamo già che i primi smartphone a ricevere l’update OTA saranno gli ultimi Xiaomi 15T e 15T Pro, freschi di lancio. Vi lasciamo con la lista ufficiale degli smartphone, tablet e indossabili Xiaomi, Redmi e POCO che riceveranno HyperOS 3.