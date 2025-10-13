Il nuovo pieghevole di Samsung è meglio di Fold 7 ma non potete averlo

L’azienda sudcoreana ha ufficialmente presentato in Cina un nuovo smartphone pieghevole di lusso, il Samsung W26, un dispositivo che, pur basandosi sull’acclamato Galaxy Z Fold 7 disponibile a livello globale, introduce una serie di miglioramenti e funzionalità esclusive che lo rendono, per certi versi, un modello superiore.

La cattiva notizia per gli appassionati del resto del mondo è che questo gioiello tecnologico è destinato a rimanere un’esclusiva del mercato cinese, lasciando un velo di amaro in bocca a chi sperava in un upgrade globale.

Samsung W26: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: SamMobile

La caratteristica più significativa e innovativa del Samsung W26 è senza dubbio l’introduzione della connettività satellitare diretta per chiamate e messaggistica di emergenza. Questa funzionalità, assente sul fratello internazionale Galaxy Z Fold 7, permette al dispositivo di collegarsi direttamente al sistema satellitare di comunicazioni mobili cinese Tiantong.

In situazioni critiche, dove la copertura di rete cellulare è assente o inaffidabile, gli utenti del W26 potranno comunque inviare messaggi o effettuare chiamate di soccorso. Si tratta di una funzione salvavita che posiziona il W26 un gradino sopra la concorrenza e lo stesso modello di punta globale di Samsung.

Ma le differenze non si fermano qui. Samsung ha voluto marcare l’esclusività del Samsung W26 anche sul piano delle prestazioni e dell’estetica. Sotto la scocca, il dispositivo vanta ben 16 GB di RAM come standard su entrambe le varianti di archiviazione, da 512 GB e 1 TB.

Dal punto di vista del design, sebbene mantenga il profilo sottile (8,9 mm) e la leggerezza (215 g) del Fold 7, il W26 si distingue per due colorazioni speciali bicolore di grande impatto: Dan Xihong (Rosso+Oro) e Xuan Yao Black (Nero+Oro).

Queste finiture esclusive conferiscono al telefono un’aura di lusso e unicità, ulteriormente impreziosita da una confezione di vendita particolarmente ricca. All’interno della scatola, gli acquirenti troveranno infatti una speciale custodia in kevlar bicolore, un caricabatterie da 25 W (spesso venduto separatamente altrove), un cavo USB e una carta privilegi co-brandizzata con l’operatore China Telecom.

Crediti: SamMobile

Per il resto, il W26 eredita la solida base tecnica del Galaxy Z Fold 7. I display sono identici: uno schermo esterno da 6,5 pollici e uno schermo pieghevole interno da 8 pollici, entrambi con una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz e una luminosità di picco impressionante di 2.600 nits.

Il comparto audio si affida a speaker stereo con supporto Dolby Atmos. A livello software, il dispositivo arriva con Android 16 e la nuova One UI 8.0, con la promessa di sette major update del sistema operativo. Samsung ha inoltre integrato alcune funzionalità aggiuntive di Galaxy AI, come Smart Collection, Smart Drag And Drop e uno Smart Password Manager, per ora esclusive di questo modello.

Il sistema di fotocamere rimane invariato e di altissimo livello: un sensore principale da 200 MP con stabilizzazione ottica (OIS), una fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP con autofocus e un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e OIS.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo riflette la natura premium ed esclusiva del dispositivo. La versione da 512 GB è proposta a 16.999 CNY (circa 2.250 €), mentre il modello da 1 TB raggiunge i 18.999 CNY (circa 2.500 €). Cifre importanti per uno smartphone che definisce un nuovo standard per il lusso nel mondo dei pieghevoli, ma che, purtroppo, i consumatori al di fuori della Cina potranno solo ammirare da lontano.