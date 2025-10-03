Samsung sta per lanciare un nuovo pieghevole e non è un Galaxy

L’autunno si preannuncia ricco di novità per il settore degli smartphone pieghevoli e Samsung è pronta a giocare un ruolo da protagonista. L’azienda sudcoreana ha confermato ufficialmente un evento di lancio per la prossima settimana, ma contrariamente alle aspettative di molti, non si tratterà del rivoluzionario dispositivo “Tri-Fold”.

Invece, Samsung svelerà una variante specifica e di lusso del suo attuale top di gamma, destinata esclusivamente a un singolo mercato.

Samsung W26 sarà il nuovo pieghevole per la Cina

Galaxy Z Fold 7 – Crediti: Samsung

Il nuovo dispositivo, che quasi certamente prenderà il nome di Samsung W26, sarà presentato in Cina l’11 ottobre alle ore 16:00 locali. Questo lancio segue una tradizione consolidata per Samsung, che da anni commercializza in Cina i suoi smartphone pieghevoli più prestigiosi sotto la serie “W”.

Lo scorso anno fu il turno del W25, e il nuovo modello ne raccoglierà l’eredità, posizionandosi come un’alternativa esteticamente più ricercata rispetto al Galaxy Z Fold 7 su cui si basa.

Le prime immagini teaser diffuse da Samsung in Cina suggeriscono che il W26 manterrà un’impronta stilistica familiare per la serie. Si prevede un design caratterizzato da una cornice dorata abbinata a una scocca nera, una combinazione cromatica che evoca un senso di lusso e che ha dimostrato di riscuotere un notevole successo tra i consumatori cinesi più esigenti.

Al di là di questi ritocchi estetici e di possibili personalizzazioni software dedicate, il W26 dovrebbe condividere la stessa piattaforma hardware del suo gemello globale.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, non ci si attendono grandi sorprese. Il cuore del dispositivo sarà con ogni probabilità il potente chipset Snapdragon 8 Elite, anche se resta un piccolo margine di incertezza sulla possibilità che Samsung opti per una soluzione diversa specificamente per questo modello.

Per il resto, dovremmo ritrovare gli stessi display di alta qualità, il comparto fotografico avanzato e le funzionalità software che hanno reso il Galaxy Z Fold 7 uno dei pieghevoli di riferimento a livello mondiale.

Perché lanciare la serie “W” solo in Cina?

Nonostante sia uno dei brand più conosciuti e diffusi a livello globale, la sua quota nella Repubblica Popolare è ormai ridotta a cifre quasi irrilevanti, schiacciata dalla concorrenza agguerrita di produttori locali come Huawei, Xiaomi, Honor e OPPO, che offrono alternative eccellenti e molto competitive, soprattutto nel segmento dei pieghevoli.

Tuttavia, con la serie W, Samsung non punta ai grandi volumi, ma a presidiare la fascia più alta e redditizia del mercato. Questi dispositivi sono concepiti come status symbol, destinati a una clientela che cerca esclusività e non bada a spese.

È una mossa strategica per mantenere vivo il brand in un ambiente ostile, dimostrando capacità di innovazione e attenzione alle preferenze estetiche locali, anche se su scala molto ridotta.

Mentre il lancio del W26 è imminente, l’attenzione degli appassionati resta focalizzata su un altro, ben più atteso, dispositivo. Le indiscrezioni convergono infatti sulla presentazione, prevista verso la fine di ottobre, del primo smartphone “Tri-Fold” di Samsung.

Questo modello, capace di piegarsi in tre sezioni per trasformarsi da smartphone a tablet di dimensioni ancora più generose, rappresenta il prossimo vero passo evolutivo per la categoria.