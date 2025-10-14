Milano ospiterà la prima edizione della competizione Samsung Solve for Tomorrow

Milano si prepara ad accogliere un evento di grande rilevanza nel panorama dell’innovazione giovanile: la finale della prima edizione europea della competizione Samsung Solve for Tomorrow. Questo prestigioso progetto di responsabilità sociale, promosso direttamente da Samsung Electronics, ha l’obiettivo di mettere alla prova studenti e giovani talenti provenienti da ogni angolo d’Europa, invitandoli a sviluppare soluzioni tecnologiche in grado di affrontare le sfide più urgenti delle proprie comunità.

Dieci team da tutta Europa pronti a sfidarsi con progetti di tech-for-good alla Samsung Solve for Tomorrow 2025

Crediti: Samsung

L’evento culminante, denominato Samsung Solve for Tomorrow Europe 2025, è in programma presso la Samsung Smart Arena e si svolgerà dal 29 al 31 ottobre. A competere saranno dieci team finalisti, ciascuno rappresentante del proprio Paese dopo aver trionfato nelle rispettive edizioni nazionali del programma.

Solve for Tomorrow, una piattaforma globale di problem-solving lanciata nel 2010 negli Stati Uniti, incoraggia i giovani a impiegare le competenze STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) per contribuire alla costruzione di un futuro migliore. Negli ultimi 15 anni, il programma ha visto la partecipazione di quasi 2,8 milioni di studenti in oltre 68 Paesi, e a partire dal 2025, è operativo in 20 Paesi in tutta Europa.

I progetti in gara sono stati rigorosamente selezionati da una giuria che ha valutato tre criteri chiave: la creatività dell’idea, la qualità dell’implementazione pratica e l’effettivo potenziale impatto sociale. Le proposte toccano aree tematiche vitali come la Sostenibilità e la Salute.

Quest’anno, grande enfasi è stata posta sul tema del “Cambiamento sociale attraverso sport e tecnologia”, uno dei Global Theme scelto dal pubblico della community Together for Tomorrow, Enabling People. Questo focus tematico riflette chiaramente un impegno condiviso nell’ispirare i giovani a diventare agenti di cambiamento, unendo in modo sinergico il potere aggregante dello sport con la forza innovativa della tecnologia.

L’Italia si presenta alla sfida europea con un team composto da otto studenti del Polo Tecnologico Donegani-Ciliberto di Crotone, vincitori dell’edizione italiana. Il loro progetto è l’app Kroove, il cui nome deriva dall’unione tra “Crotone” e il verbo “to move”, evidenziando il forte legame territoriale e l’obiettivo primario dell’iniziativa: favorire un maggiore accesso allo sport come potente leva per l’inclusione sociale.

Kroove è stata sviluppata come un’applicazione mobile pensata per mettere in contatto gli utenti sulla base dei loro interessi sportivi e dei livelli di abilità comuni, offrendo al contempo informazioni dettagliate sugli impianti sportivi nelle vicinanze e agevolando la creazione di comunità attive e inclusive attraverso il feedback e l’interazione diretta degli utilizzatori.

Benjamin Braun, Chief Marketing Officer di Samsung Electronics Europe, ha espresso grande entusiasmo, dichiarando che la qualità e l’innovazione dimostrate dai progetti europei nell’ambito del programma Solve for Tomorrow 2025 sono state straordinarie, e che i 10 finalisti meritano grande orgoglio per il traguardo raggiunto.

Per le cinque squadre vincitrici della competizione, il premio non sarà solo un riconoscimento, ma anche la possibilità di compiere una visita guidata alla sede centrale di Samsung Electronics in Corea del Sud, un’esperienza pensata per ispirare e stimolare ulteriormente la loro creatività e il loro spirito innovativo.

L’Italia è stata scelta come Paese ospitante della prima edizione europea, un significativo riconoscimento del contributo che può offrire nella promozione dell’innovazione anche a livello internazionale.