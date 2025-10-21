Samsung SmartThings ora supporta le serrature smart di Nuki

La piattaforma SmartThings di Samsung compie un significativo passo avanti nel mondo della domotica, accogliendo le serrature smart di Nuki. Questa integrazione è cruciale, poiché offre agli utenti SmartThings una maggiore libertà e pone la piattaforma del colosso tech asiatico sullo stesso piano di Alexa e Google Home (solitamente più utilizzate e popolari, in diverse parti del mondo).

Queste serrature smart Nuki sono compatibili con l’ecosistema Samsung SmartThings

Crediti: Samsung, Nuki

I modelli compatibili della linea Nuki comprendono Smart Lock (4 Gen), Smart Lock Go, Smart Lock Pro, Smart Lock Pro (4 Gen) e Smart Lock Ultra, a cui probabilmente si aggiungeranno altre soluzioni. Le serrature smart del brand presentano un design elegante e sono semplicissime da installare. L’installazione richiede solo quindici minuti all’interno della porta, senza la necessità di forare o ricorrere ad assistenza professionale.

Una volta installata una delle serrature Nuki compatibili, lo smartphone Samsung Galaxy diventa la chiave: l’applicazione SmartThings permette di aprire la serratura con un semplice tocco direttamente dal telefono.

È anche possibile impostare la funzione Sblocco Automatico affinché la porta si apra automaticamente quando ci si avvicina con il dispositivo accoppiato. La nuova integrazione consente di programmare automazioni attraverso le Routine SmartThings e di condividere le chiavi digitali con altri membri della casa.