Samsung presenta Short & Smart, la rassegna di corti che celebra le connessioni umane

Arriva una novità da Samsung, ma stavolta non si tratta di un nuovo prodotto tech. La divisione italiana del brand ha annunciato Short & Smart, una rassegna gratuita di cortometraggi che celebra il potere delle connessioni e nasce per valorizzare l’incontro tra innovazione e umanità, riportando al centro il patrimonio di emozioni, storie e relazioni che uniscono le persone.

Crediti: Samsung

L’iniziativa, ospitata nella Samsung Smart Arena (in via Mike Bongiorno, 9 a Milano), prevede la proiezione di cortometraggi selezionati per la loro capacità di raccontare storie autentiche e significative, in grado di stimolare dialogo e riflessione sul mondo contemporaneo. Il progetto, curato da Massimiliano Finazzer Flory – attore, regista e produttore teatrale e cinematografico – punta a creare uno spazio di incontro tra persone, idee e prospettive.

Di seguito il calendario dei tre appuntamenti, ciascuno accompagnato da momenti di approfondimento e confronto:

27 ottobre : TUTTO BENE? Ispirato da “Sapiens?” di Bruno Bozzetto – “Sapiens?” è composto da tre mini‑racconti animati, ciascuno accompagnato da un brano di musica classica (Verdi, Chopin, Beethoven). Il titolo stesso, con il punto interrogativo, suggerisce la domanda centrale: l’uomo è davvero “sapiente” come suggerisce il suo nome scientifico?

: TUTTO BENE? Ispirato da “Sapiens?” di Bruno Bozzetto – “Sapiens?” è composto da tre mini‑racconti animati, ciascuno accompagnato da un brano di musica classica (Verdi, Chopin, Beethoven). Il titolo stesso, con il punto interrogativo, suggerisce la domanda centrale: l’uomo è davvero “sapiente” come suggerisce il suo nome scientifico? 10 novembre : SPORTIVAMENTE ispirato da “Marta vuole giocare” di Matteo Quarta – La storia di una ragazza che sogna di diventare calciatrice, sfidando stereotipi di genere e resistenze familiari. Un racconto di emancipazione e libertà.

: SPORTIVAMENTE ispirato da “Marta vuole giocare” di Matteo Quarta – La storia di una ragazza che sogna di diventare calciatrice, sfidando stereotipi di genere e resistenze familiari. Un racconto di emancipazione e libertà. 15 dicembre: SOTTO L’ALBERO ispirato da “Atletico Madrid” – Il club spagnolo utilizza cortometraggi, trailer e video emozionali per raccontare storie che vanno oltre il campo, affrontando temi come l’inclusione, l’uguaglianza, la lotta contro il razzismo, il rispetto per l’ambiente e la solidarietà.

Il primo appuntamento della rassegna è in programma per il 27 ottobre con la proiezione di “Sapiens?” di Bruno Bozzetto e vedrà in dialogo con Massimiliano Finazzer Flory la partecipazione di Gianni Canova, tra i critici cinematografici più autorevoli e apprezzati in Italia.

Docente universitario di Storia e Critica del Cinema presso importanti atenei italiani, Canova ha formato numerose generazioni di studiosi, affermandosi anche come prolifico autore di saggi, libri e articoli dedicati a registi, generi e alle più recenti tendenze del cinema contemporaneo, con particolare attenzione ai linguaggi audiovisivi innovativi.

La sua capacità di unire rigore analitico e chiarezza espositiva rende accessibili e coinvolgenti anche gli aspetti più complessi della critica cinematografica. Grazie a questo approccio, il suo intervento inaugurerà la rassegna con un approfondimento critico pensato per instaurare un dialogo diretto e stimolante con il pubblico.

Segnaliamo che l’ingresso alle proiezioni è gratuito ma è necessaria la registrazione tramite la pagina dedicata.