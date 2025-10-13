Preparate il vostro Galaxy Watch 7, Samsung rilascia Wear OS 6

L’aggiornamento a One UI 8 Watch, basato sulla nuova versione del sistema operativo di Google, inizia ad arrivare sulla penultima generazione di smartwatch Samsung, ovvero sui Galaxy Watch 7, portando con sé importanti novità funzionali e un’esperienza utente rinnovata.

Samsung Galaxy Watch 7 viene aggiornato a One UI 8 Watch

Crediti: Samsung

Samsung ha ufficialmente dato il via al rilascio dell’atteso aggiornamento a One UI 8 Watch per la serie Galaxy Watch 7. Questa mossa strategica porta con sé l’ultima versione del sistema operativo di Google, Wear OS 6, allineando così i dispositivi dello scorso anno con le più recenti innovazioni software introdotte per la prima volta sulla nuovissima serie Galaxy Watch 8.

Il rollout è attualmente iniziato in Corea del Sud. In questa fase iniziale, l’aggiornamento è destinato agli utenti che hanno partecipato al programma di beta testing pubblico, durato oltre tre mesi. Si tratta di una procedura standard per garantire una transizione fluida e risolvere eventuali bug dell’ultimo minuto prima di una distribuzione su larga scala.

Tuttavia, l’attesa per tutti gli altri possessori di un Galaxy Watch 7 non dovrebbe essere lunga: Samsung prevede di estendere la disponibilità a tutti gli utenti e nelle altre regioni, inclusa l’Europa, nel corso dei prossimi giorni.

La serie Galaxy Watch 8, lanciata di recente, è stata la prima in assoluto a debuttare con Wear OS 6 nativo, superando persino i modelli Pixel Watch di Google. Anche il Galaxy Watch Ultra del 2024, lanciato al fianco del Watch 7, aveva già ricevuto la nuova interfaccia lo scorso luglio, confermando l’attenzione del colosso coreano per i suoi modelli di punta.

L’impegno di Samsung non si ferma alla serie 7. L’azienda sta attivamente testando One UI 8 Watch anche sui modelli Galaxy Watch 6 e Watch 6 Classic, che si trovano in fase di beta da diverse settimane. Inoltre, è già stata confermata la compatibilità con le generazioni precedenti, Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 4, che riceveranno l’aggiornamento in un secondo momento.

Per questi ultimi, è ragionevole aspettarsi tempi di attesa maggiori, a causa delle necessarie ottimizzazioni per un hardware più datato.

Cosa rende l’aggiornamento a One UI 8 Watch così significativo?

A differenza della sua controparte per smartphone, dove One UI 8 rappresenta un’evoluzione più focalizzata sull’ottimizzazione rispetto a One UI 7, la versione per smartwatch è un vero e proprio salto generazionale.

L’aggiornamento a Wear OS 6 introduce una serie di novità sostanziali. Tra le più importanti spiccano l’introduzione della “Now Bar” e un profondo rinnovamento delle “tile” (le schede informative rapide), che ora offrono un’esperienza più ricca e personalizzabile rispetto agli standard di Wear OS.

Un altro punto di forza risiede nel comparto fitness e salute. One UI 8 Watch implementa nuovi algoritmi per il monitoraggio dell’attività fisica potenziati dall’intelligenza artificiale. Questo permette di offrire un coaching personalizzato molto più preciso e proattivo, adattando suggerimenti e analisi allo stile di vita e alle performance dell’utente.