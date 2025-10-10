Il visore XR di Samsung senza segreti: immagini e specifiche prima del lancio

Il primo visore XR di Samsung si avvicina: conosciuto come Project Moohan, il dispositivo arriverà sul mercato con un nome differente, ma per il momento possiamo anche chiamarlo Samsung Galaxy XR. Il lancio sembra ormai dietro l’angolo e ad avvalorare quest’ipotesi ci pensa la mole di indiscrezioni delle ultime ore con tanto di immagini.

Project Moohan sotto i riflettori: il visore XR di Samsung protagonista di un leak completo, con tantissimi dettagli

Il design del visore XR di Samsung è già stato svelato dalla compagnia, dato che è stato anche mostrato dal vivo nel corso dell’Unpacked di gennaio. Si tratta di un modello di stampo classico, con due obiettivi interni ed un rivestimento morbido tutt’intorno ad essi; è presente una cinghia regolabile mentre sul retro trova spazio un cuscinetto per proteggere la testa e mantenere salda la presa.

In termini di specifiche, Samsung Galaxy XR sarà equipaggiato con display micro-OLED con risoluzione 4K mentre a muovere il tutto ci sarà il chipset Snapdragon XR2+ Gen 2.

I controlli sono affidati a mani, occhi e voce: tutti gli input vengono raccolti dalla pletora di sensori inseriti all’interno del visore mentre l’eye tracking è affidato ad un sistema di quattro fotocamere con LED ad infrarossi. Sono presenti altre due fotocamere, in questo caso rivolte verso l’esterno.

Lungo il lato destro della cinghia è integrato un touch pad mentre nella parte superiore del visore trovano spazio due pulsanti (di cui uno è il bilanciere del volume).

Il visore XR è accompagnato da due controller 6DoF dotati di levette analogiche, vari bottoni e feedback tattile per arricchire l’esperienza. Per l’autonomia si parla di circa 2 ore di utilizzo ma per ora non ci sono né dettagli più precisi né informazioni sulla batteria.

Tra le immagini leak compaiono anche alcuni screenshot dell’interfaccia utente: vengono mostrati sia il launcher di One UI XR che le varie applicazioni disponibili (chiaramente solo una piccola parte). C’è anche il tasto dedicato a Gemini, l’assistente AI di Google.

Prezzo e data d’uscita

Il visore Samsung Galaxy XR dovrebbe vedere la luce a breve: si vocifera che i preordini inizieranno il 15 del mese mentre la presentazione vera e propria dovrebbe avvenire il 21 o 22 ottobre. Per quanto riguarda il prezzo, stando alle indiscrezioni dovrebbe aggirarsi sui 1.800$.

