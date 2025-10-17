Samsung vince il premio ESOMAR Global Award 2025: l’innovazione degli elettrodomestici su misura per l’Europa

Samsung Electronics ha recentemente conquistato il prestigioso riconoscimento ESOMAR Global Award 2025. Il premio, conferito dalla European Society for Opinion and Market Research, è un tributo all’eccellenza e all’innovazione dimostrate dall’azienda nelle ricerche sui consumatori. ESOMAR è un’istituzione riconosciuta a livello internazionale che ogni anno celebra individui, team e progetti di spicco in ben 13 categorie globali, riconoscendo coloro che spingono l’evoluzione del settore con soluzioni innovative e creative.

Samsung premiata agli ESOMAR Global Award 2025

Crediti: Samsung

Samsung è stata premiata specificamente nella categoria “Outstanding Contribution to Consumer Insights”. Questo successo è dovuto allo sviluppo di un innovativo strumento di analisi che ha il compito di studiare gli ambienti domestici europei al fine di progettare elettrodomestici che siano perfettamente ottimizzati per i diversi spazi abitativi.

L’analisi condotta dallo strumento si concentra sulle caratteristiche uniche delle abitazioni europee. Queste abitazioni sono note per variare ampiamente nella forma e spesso presentano significativi vincoli di spazio. Lo strumento permette così di adattare gli elettrodomestici a diverse tipologie abitative e regioni, garantendo che i prodotti siano perfettamente adatti agli ambienti domestici dei consumatori finali.

Per la realizzazione di questo sofisticato strumento, Samsung ha condotto interviste approfondite a circa 5.000 consumatori residenti nei principali Paesi europei. Questa vasta indagine ha permesso di identificare con precisione le necessità specifiche basate sulla tipologia di abitazione.

Dall’inizio del 2025, la tecnologia premiata è stata distribuita e implementata nelle sedi europee di Samsung. Qui, lo strumento svolge un ruolo cruciale, supportando attivamente il processo decisionale all’interno dei reparti chiave, come la pianificazione, lo sviluppo e il design del prodotto. Le informazioni dettagliate ricavate da questa analisi sono applicate direttamente alla pianificazione e allo sviluppo dei nuovi prodotti.

Guardando al futuro, Samsung ha ambizioni chiare: l’azienda prevede di estendere le indagini sui consumatori ad altri mercati globali chiave entro la fine dell’anno. L’obiettivo a lungo termine è ampliare l’utilizzo dello strumento a livello mondiale.

Yang Hye-soon, Vicepresidente della Divisione DA di Samsung Electronics, ha evidenziato come lo sviluppo di questo strumento sia stata una risposta diretta alla grande varietà di tipologie abitative e alle limitazioni di spazio che si riscontrano in Europa. Questa strategia, ha aggiunto, aiuta l’azienda a offrire gli elettrodomestici più idonei ai consumatori locali. Il dirigente ha concluso che Samsung, in quanto marchio globale nel settore degli elettrodomestici, continuerà l’impegno nel proporre prodotti su misura per lo stile di vita dei consumatori in ogni mercato.