One UI 8.5, il programma Beta entro fine anno: questi i piani di Samsung

Mentre One UI 8.0 è in fare di rilascio, Samsung ha già dato il via alle primissime fasi di Beta dedicate alla prossima versione del software. Tuttavia il programma Beta effettivo di One UI 8.5 dovrebbe iniziare entro fine anno e c’è perfino una data leak.

One UI 8.5: ecco quando dovrebbe iniziare il programma Beta del nuovo software di Samsung

Crediti: One UI 8

Sappiamo che Samsung ha già rilasciato delle versioni Beta di One UI 8.5: nelle scorse settimane sono emerse anche delle immagini che hanno anticipato alcuni cambiamenti del design. Comunque manca ancora molto al lancio ufficiale: l’UI dovrebbe debuttare a gennaio 2026, insieme alla serie Samsung Galaxy S26.

Si tratta del primo passo per il cambio di strategia del brand che vedrà le release principali debuttare con gli smartphone di punta delle serie pieghevoli (Z Fold e Z Flip). Versioni software di mezzo saranno annunciate, invece, con i top della famiglia Galaxy S.

Intanto secondo le ultime indiscrezioni, il programma Beta di One UI 8.5 dovrebbe aprire le porte nell’ultima settimana di novembre (quindi dal 24 al 30 del mese). Ancora una volta il software sarà su base Android 16, come l’attuale versione 8.0.

Comunque è atipico per Samsung lanciare un programma Beta per un aggiornamento di mezzo. Dato che si tratta di un evento insolito diventa ancora più chiaro come il brand stia effettivamente cambiando la sua strategia di rilascio, facendo prove e test. Inoltre ricordiamo che One UI 7.0 non ha avuto una versione 7.5, ma c’è stato direttamente il passaggio al nuovo software.

Aspettando di saperne di più in via ufficiale potete dare un’occhiata alla lista provvisoria degli smartphone Samsung compatibili con One UI 8.5 (al momento è frutto di un leak).