Samsung, nuovi partner per lo sviluppo degli occhiali IA

Il colosso tecnologico sudcoreano sigla accordi con Google, Warby Parker e Gentle Monster per un nuovo dispositivo indossabile, distinto dal visore Galaxy XR e pensato per competere direttamente con i Ray-Ban Meta.

Samsung vuole scontrarsi con Meta nel mercato degli occhiali IA

Crediti: GSMArena

Samsung Electronics ha confermato ufficialmente di essere al lavoro su una nuova categoria di dispositivi indossabili: degli occhiali con intelligenza artificiale (AI Glasses). L’annuncio, diffuso tramite un comunicato stampa, arriva a stretto giro dalla presentazione del più complesso visore Galaxy XR, sviluppato in sinergia con Google e Qualcomm.

Questa mossa strategica delinea un doppio approccio di Samsung al mercato emergente della realtà estesa (XR) e del computing indossabile. Se il Galaxy XR mira a competere nel segmento dei visori immersivi, gli occhiali AI rappresentano la risposta diretta a prodotti lifestyle come i Ray-Ban Meta.

Per garantire il successo di questo nuovo fattore di forma, Samsung non si affiderà solo alle proprie forze. L’azienda ha annunciato collaborazioni chiave con giganti della tecnologia e icone della moda. Google, già partner fondamentale per l’ecosistema software, fornirà la piattaforma Android XR, che garantirà l’integrazione dell’intelligenza artificiale e la connettività fluida con altri dispositivi.

La vera novità risiede però nei partner scelti per il design e la distribuzione. Samsung ha siglato accordi con Warby Parker e Gentle Monster, due brand di eyewear con posizionamenti di mercato distinti ma complementari.

Warby Parker è noto negli Stati Uniti per il suo approccio innovativo alla vendita di occhiali da vista e da sole, combinando design accessibile e una forte presenza online. Gentle Monster, brand sudcoreano di lusso, è invece celebre per le sue creazioni avanguardistiche e le collaborazioni di alto profilo nel mondo della moda.

Quando usciranno gli occhiali IA di Samsung?

Questa strategia suggerisce che Samsung punta a trasformare gli occhiali AI da semplice gadget tecnologico a vero e proprio accessorio di moda, un passaggio fondamentale per favorirne l’adozione di massa e superare le resistenze estetiche che hanno frenato i tentativi precedenti in questo settore.

Nonostante l’annuncio delle partnership, il colosso di Seul ha mantenuto il massimo riserbo sui dettagli del prodotto. Al momento non è stato rivelato il nome commerciale dei futuri occhiali, né sono state fornite specifiche tecniche o un design preliminare.

Anche la data di lancio resta avvolta nel mistero. Il comunicato stampa ufficiale non fornisce alcuna finestra temporale per l’annuncio o la commercializzazione. Tuttavia, secondo un recente report apparso sui media internazionali, Samsung starebbe pianificando il lancio dei suoi occhiali AI per il 2026.

L’obiettivo è chiaro: sfidare la crescente popolarità dei Ray-Ban Meta smart glasses, creati da Meta in collaborazione con EssilorLuxottica, che hanno già conquistato una fetta significativa di mercato.

Samsung intende sfruttare la potenza del proprio ecosistema Galaxy e l’intelligenza della piattaforma Android XR per offrire un’esperienza utente superiore, focalizzata su una “connettività senza interruzioni” tra occhiali, smartphone e altri dispositivi XR.