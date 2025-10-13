Samsung non ha (ancora) abbandonato Bixby

Nuove indiscrezioni rivelano un restyling grafico per l’assistente vocale proprietario Bixby, che si prepara a coesistere con Google Gemini nella futura One UI 8.5, segnalando un impegno continuo da parte dell’azienda sudcoreana.

Bixby continuerà ad esistere sugli smartphone Galaxy

Crediti: Samsung

Quando la serie Galaxy S25 ha debuttato con Google Gemini come assistente vocale predefinito, molti hanno interpretato la mossa come l’inizio della fine per Bixby.

Nonostante Samsung avesse introdotto alcuni miglioramenti per il suo assistente proprietario, questi erano passati in gran parte inosservati, alimentando la convinzione che l’azienda stesse gradualmente ridimensionando i suoi sforzi nel campo dell’intelligenza artificiale vocale. Tuttavia, recenti sviluppi suggeriscono che Bixby è tutt’altro che destinato al pensionamento.

Una nuova fuga di notizie, riportata inizialmente da SamMobile e corredata da immagini diffuse da SammyGuru, ha svelato quella che sembra essere una completa riprogettazione dell’interfaccia utente di Bixby. Le immagini mostrano un nuovo overlay a comparsa su schermo, dal design moderno e pulito, disponibile sia in tema chiaro che scuro.

Questo restyling non è un elemento isolato, ma si allinea perfettamente con le precedenti indiscrezioni estetiche emerse riguardo alla prossima versione dell’interfaccia software di Samsung, la One UI 8.5.

Credit: SammyGuru Credit: SammyGuru

Elementi di design simili erano già stati avvistati in anteprime del pannello delle Impostazioni Rapide, suggerendo una coerenza stilistica a livello di sistema. Curiosamente, la nuova interfaccia di Bixby presenta anche una certa somiglianza con l’overlay di Google Gemini, indicando forse una volontà di creare un’esperienza utente più armonizzata tra i due assistenti.

Se le modifiche estetiche sono un segnale positivo dell’impegno di Samsung, la domanda fondamentale rimane: ci saranno anche miglioramenti nelle prestazioni?

Al momento, le indiscrezioni si concentrano esclusivamente sull’aspetto grafico e non forniscono dettagli su eventuali potenziamenti funzionali. L’unica miglioria nota, emersa da un report esclusivo del mese scorso, riguarda una più profonda integrazione di Bixby (e di Gemini) con la funzionalità “Modalità e Routine”, che permette di automatizzare azioni sul dispositivo.

Due assistenti che coesistono

Questa strategia di coesistenza sembra delineare ruoli sempre più specifici per i due assistenti. Bixby ha sempre eccelso nella gestione dei comandi “on-device”, ovvero nell’esecuzione di compiti legati direttamente alle funzioni e alle impostazioni dello smartphone. D’altra parte, Google Gemini mantiene un vantaggio incolmabile per quasi ogni altra richiesta, specialmente quelle che necessitano di accesso a internet e di una comprensione contestuale più complessa.

Con i modelli più recenti, a partire dalla serie Galaxy S25, Gemini è inoltre integrato nativamente in app di sistema cruciali come Calendario, Promemoria e Note, rendendo l’ecosistema di Google estremamente competitivo e attrattivo.

Per avere un quadro più chiaro dei piani futuri di Samsung per Bixby e per la One UI 8.5, bisognerà attendere il rilascio della prima versione beta del software. Sebbene l’azienda mantenga il massimo riserbo sulla data di lancio, recenti leak suggeriscono che i possessori di dispositivi Galaxy potrebbero ricevere la prima beta entro la fine di novembre.

Questo darebbe a Samsung il tempo necessario per risolvere eventuali bug prima del debutto ufficiale della One UI 8.5, previsto con il lancio della serie Galaxy S26 all’inizio del prossimo anno. Subito dopo, l’aggiornamento stabile dovrebbe raggiungere anche gli attuali top di gamma, come la famiglia Galaxy S25 e gli ultimi smartphone pieghevoli.