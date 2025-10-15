Samsung tra i migliori marchi della classifica Interbrand, per il sesto anno consecutivo

Samsung Electronics ha recentemente celebrato un traguardo di rilievo, annunciando per il sesto anno consecutivo il quinto posto nella classifica mondiale dei brand più influenti, stilata da Interbrand, una società globale di consulenza sui marchi.

Questo risultato, contenuto nel report annuale Best Global Brands, attribuisce a Samsung un valore che raggiunge i 90,5 miliardi di dollari. L’azienda non solo mantiene la sua posizione, ma si conferma anche come l’unica società asiatica presente nella Top 5 dal 2020.

Crediti: Samsung

Il successo del brand è stato esplicitamente premiato per la sua leadership nell’intelligenza artificiale (IA) e per l’ampia promozione della sua diffusione. Interbrand ha evidenziato come fattori positivi la competitività di Samsung nell’ambito dell’IA, con soluzioni e applicazioni integrate in tutte le divisioni aziendali, e le esperienze cliente migliorate ottenute grazie all’integrazione unificata tra i prodotti.

Questa visione è supportata da investimenti mirati nei semiconduttori specificamente legati all’IA e da un approccio aziendale centrato sul cliente, con strategie studiate per rispondere alle sue esigenze.

Samsung ha ulteriormente rafforzato la sua posizione di leadership nell’intelligenza artificiale mobile quest’anno attraverso gli importanti progressi di Galaxy AI. In linea con la visione Innovation for All, il brand ambisce a rendere questa tecnologia disponibile su ben 400 milioni di dispositivi entro la fine dell’anno, contribuendo in modo significativo alla democratizzazione della tecnologia.

Nel settore dell’elettronica di consumo, l’azienda ha incrementato la propria competitività introducendo soluzioni IA personalizzate per ogni categoria di prodotto, tra cui spiccano Vision AI e Bespoke AI.

L’innovazione si estende attraverso tutte le divisioni aziendali. Nel settore mobile, oltre ai progressi continui di Galaxy AI, Samsung mantiene una posizione di leadership nella categoria dei dispositivi pieghevoli, evidenziata dal lancio di Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7.

La crescita della fiducia dei clienti è alimentata da soluzioni tecnologiche avanzate che garantiscono privacy e sicurezza, in particolare grazie alla piattaforma Samsung Knox. L’azienda promuove anche l’espansione delle soluzioni dedicate alla salute e al benessere tramite dispositivi indossabili avanzati, innovazioni di Samsung Health e partnership strategiche.

Anche il settore dei semiconduttori è cruciale in questa strategia, rispondendo alla crescente domanda legata all’intelligenza artificiale con un portfolio diversificato di soluzioni. Queste spaziano dall’IA cloud all’IA su dispositivo fino all’IA fisica, e includono lo sviluppo di tecnologie innovative e avanzate come HBM, DDR5 ad alta capacità, LPDDR5X e GDDR7.

Nel campo degli elettrodomestici, dove Samsung detiene la leadership globale in categorie chiave come frigoriferi e lavatrici, l’integrazione di funzionalità IA avanzate continua a consolidare l’offerta. L’ecosistema SmartThings abilita esperienze personalizzate e connesse, offrendo nuove forme di comodità e interazione intelligente tra i dispositivi, con una particolare attenzione al risparmio energetico.

Won-Jin Lee, Presidente e Responsabile dell’Ufficio Marketing Globale di Samsung Electronics, ha ribadito l’impegno strategico, affermando che grazie ai progressi nell’intelligenza artificiale e alla collaborazione con partner strategici, Samsung è determinata a rendere l’IA un elemento concreto nella vita quotidiana di un numero sempre maggiore di persone.