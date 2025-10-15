Samsung Made for Italy 3.0: ricevi oltre 400€ di premi se acquisti un nuovo TV

Scegli un nuovo televisore Samsung e ricevi in regalo un pacchetto di servizi e intrattenimento grazie alla promozione Made for Italy 3.0: ecco tutti i dettagli su come funziona e come fare per ottenere il tuo pacchetto premio, del valore massimo fino a 415€.

Samsung lancia l’iniziativa Made for Italy 3.0: acquista un TV in promozione e ricevi un Pacchetto Premio

La nuova offerta di Samsung è valida fino al 31 dicembre 2025 e permette agli utenti che acquistano un TV in promozione di ricevere un Pacchetto Premio A o B gratuito a seconda del modello scelto.

Il Pacchetto Premio A – per Neo QLED 8K, Neo QLED 4K (ad esclusione della serie Q6F), The Frame, QLED – include 10 voucher per 10 film su Rakuten TV, 2 mesi di Infinity+, 1 mese di Xbox Game Pass, 3 mesi di fitness e 40% di sconto sulla prima iscrizione su FIIT, 3 mesi di musica su IDAGIO, 2 mesi di musica su Qobuz, 2 mesi di avventure su The Explorers, 20% di sconto su Philips Hue e 12 mesi di Art Store.

Il Pacchetto Premio B – per OLED, QLED (solo per la serie Q6F), Crystal UHD – include 10 voucher per 10 film su Rakuten TV, 2 mesi di Infinity+, 1 mese di Xbox Game Pass, 3 mesi di fitness e 40% di sconto sulla prima iscrizione su FIIT, 3 mesi di musica su IDAGIO, 2 mesi di musica su Qobuz, 2 mesi di avventure su The Explorers e un 20% di sconto su Philips Hue.

Il valore di mercato del primo pacchetto è di ben 414,9€ mentre nel caso del secondo è di 365€. La promozione di Samsung rappresenta un’ottima occasione per rinnovare il proprio televisore, scegliendo un modello superiore e ricevendo in omaggio un bundle di contenuti digitali con cinema, gaming, fitness, musica e arte.

Per partecipare basta acquistare uno dei TV Samsung in promozione entro il 31 dicembre 2025 e registrarsi tramite questo link (entro 15 giorni dalla consegna). Per maggiori dettagli sull’iniziativa date un’occhiata alla pagina dedicata a Made for Italy 3.0.

