Samsung sarà al Lucca Comics 2025, con il suo ecosistema per il gaming

Samsung Electronics Italia ha annunciato la sua partecipazione a Lucca Comics & Games 2025, l’evento di riferimento in Europa per il fumetto, l’animazione e i videogiochi, che si terrà a Lucca dal 29 ottobre al 2 novembre. In questa edizione, il brand si posizionerà nel cuore della città in Piazza dell’Anfiteatro, con un padiglione interamente dedicato al mondo del gaming.

La compagnia mira a offrire ai visitatori un’esperienza unica grazie al suo vasto ecosistema, il quale è pensato per amplificare l’esperienza di gioco integrando soluzioni multi-display — che includono Mobile, PC, Monitor e TV — con console e le tecnologie video e audio più avanzate e immersive, anche grazie all’utilizzo dell’AI.

Samsung Electronics Italia porta il proprio ecosistema gaming a Lucca Comics & Games 2025

Galaxy Z Fold 7 – Crediti: Samsung

L’evento sarà arricchito da una significativa partnership con Riot Games. Grazie a questa collaborazione, i visitatori avranno l’opportunità esclusiva di provare 2XKO, il nuovo titolo il cui arrivo è previsto per il 2026.

Inoltre, i partecipanti potranno mettersi alla prova sfidandosi su Valorant nella modalità Schermaglia (sia 1v1 che 2v2), vivendo il gaming competitivo in un ambiente coinvolgente.

Emanuele De Longhi, Head of Corporate Marketing di Samsung Electronics Italia, ha affermato che, dopo il successo dell’edizione precedente, l’azienda è orgogliosa di tornare a Lucca proponendo un’esperienza ancora più ricca e completa. Il diriegente ha evidenziato come l’attenzione sia posta sull’ecosistema gaming di Samsung, offrendo a qualsiasi tipo di giocatore, dal casual gamer al professionista, la possibilità di testare le performance dei dispositivi. Il programma offerto da Samsung durante l’evento sarà denso di tornei, anteprime mondiali, postazioni free play e incontri con i talent.

Il percorso all’interno dello stand è stato studiato per esaltare l’immersività che scaturisce dall’unione di ogni device. L’esperienza prenderà il via nell’area specificamente dedicata al gaming mobile. Qui, sarà possibile giocare a League of Legends: Wild Rift utilizzando i dispositivi più recenti, come i nuovi Galaxy S25, Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Tab S11 Ultra, partecipando a quick battle e mini tornei.

Procedendo, l’area engagement garantirà momenti di intrattenimento e condivisione. Utilizzando i TV The Frame e Galaxy S25 Ultra, i visitatori potranno realizzare photo-op a tema e partecipare alla sfida “Spike Defuse”, una prova di riflessi, precisione e capacità tattiche ispirata alle missioni di Valorant.

La componente più spiccatamente competitiva del padiglione si esprimerà nell’area PC e console, uno spazio ottimizzato per prestazioni professionali. Questa zona sarà equipaggiata con monitor di alto livello, Odyssey OLED G6 e OLED G9, e con gli SSD Samsung 990 PRO e 9100 PRO. In quest’area si svolgeranno tornei quotidiani di Valorant su PS5 e sessioni di free play dedicate a 2XKO, pensate per offrire un primo assaggio delle potenzialità del nuovo titolo.

L’esperienza non si limita alle postazioni desktop, ma prosegue nell’area destinata al gaming da salotto. Per un coinvolgimento audiovisivo di livello cinematografico, saranno in funzione i TV Samsung OLED 4K e Neo QLED 8K, abbinati alle Soundbar Serie Q e Serie S. Su queste postazioni i visitatori potranno affrontare ulteriori sfide su Valorant tramite Xbox, e assistere a show match e sfide con la partecipazione di ospiti e talent.

Un punto di interesse sarà dedicato all’innovazione hardware, con la presentazione del nuovo Monitor Odyssey 3D. Attraverso contenuti esclusivi e dimostrazioni guidate, il pubblico potrà esplorare le future frontiere del gaming tridimensionale e della profondità visiva.

Per l’intera durata dell’evento, lo stand ospiterà i Samsung Morning Stars, rappresentati da figure come Xiuder, Michelle Puttini, Matteo “Dread” Picarazzi, Noemi “Sober” Mortella, Luca “Berri” Brera e Giorgia “Gioffy” Castelli, oltre a talent come Emanuela Capitano, nota come Kasumi Sen. Tutti questi professionisti saranno protagonisti di sessioni live, show match, meet & greet e momenti di interazione diretta con i presenti.