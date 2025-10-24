Il browser web di Samsung tornerà su Windows: gli indizi non mentono

Il browser web di Samsung sta per tornare su Windows: lo rivelano alcune immagini direttamente dalla versione beta dell’app mobile. In realtà non si tratta della prima volta: nel 2023 Samsung Internet ha fatto il suo debutto nello store di Microsoft, per poi sparire misteriosamente poco tempo tempo.
Probabilmente si è trattato di un test in attesa della versione finale, che dovrebbe fare capolino nel corso dei prossimi mesi.
Samsung Internet in arrivo su PC Windows: ecco quando potrebbe debuttare
Le prime conferme arrivano dall’ultima beta di Samsung Internet, il browser disponibile in versione mobile: all’interno di questa release sono presenti chiari riferimenti ad un’alternativa desktop, addirittura con un tasto per iscriversi alla prima beta.
Nelle impostazioni dell’app appare un messaggio che afferma la disponibilità su PC a lettere cubitali. Insomma, non sembra trattarsi di una voce di corridoio, ma di una novità in arrivo prossimamente.
Non è da escludere che Samsung Internet per Windows possa trovare spazio insieme al debutto di One UI 8.5. La versione intermedia del software dovrebbe arrivare con la serie Galaxy S26: il lancio di quest’ultima è atteso a gennaio come di consueto, ma recenti indiscrezioni riferiscono di un possibile posticipo addirittura a marzo.