Samsung mostra Galaxy Z TriFold: il futuro della serie è tri-pieghevole

Due cerniere, un ampio schermo in stile tablet da 10″ di diagonale, pieghe praticamente invisibili: questo è Samsung Galaxy Z TriFold, il primo smartphone tri-pieghevole del colosso tech asiatico. Il telefono è stato mostrato in anteprima durante il K-Tech Showcase, evento legato all’APEC Summit 2025, e svela come sarà il futuro della gamma.

Samsung Galaxy Z TriFold mostrato dal vivo per la prima volta: ecco il primo tri-pieghevole del brand

Purtroppo Samsung si è limitata solo a mostrare il suo smartphone TriFold, confermando in via definitiva la sua esistenza ma senza aggiungere dettagli. Nessun video teaser, nessun dettagli sulle specifiche tecniche: solo una teca in cui poter osservare il nuovo dispositivo, sia in versione aperta che chiusa.

Il display pieghevole in due punti di Samsung Galaxy Z TriFold – il nome non è ancora stato confermato – permette di passare dal formato smartphone a quello tablet in un lampo.

A differenza di Huawei Mate XT, il rivale sudcoreano ha deciso di utilizzare un tipo di apertura differente: il terminale cinese presenta uno schermo piegato a forma di Z mentre quello di Samsung è dotato di un pannello pieghevole in due punti verso l’interno. La parte esterna di Galaxy Z TriFold ospita un secondo display, da utilizzare quando il principale è chiuso.

La parte posteriore del device non viene mostrata, ma dalle immagini trapelate nei mesi passati sappiamo che ci sarà un modulo fotografico simile a quello di Samsung Galaxy Z Fold 7. Parlando di dimensioni, quando è chiuso il tri-pieghevole misura 6,49″ grazie al pannello esterno; una volta aperto lo schermo principale arriva fino a 9,96″ di diagonale.

Sia il display interno che quello esterno presentano un foro per le fotocamere selfie; niente sensore integrato sotto al pannello, in linea con quanto avvenuto anche con l’ultimo Z Fold 7.

Il primo tri-pieghevole di Samsung sarà presentato solo in alcuni mercati selezionati e in quantità limitate. L’Europa è esclusa mentre per quanto riguarda le specifiche, in questo articolo abbiamo raccolto tutti i leak finora.

Il nuovo formato TriFold rappresenta una naturale evoluzione e potrebbe essere il futuro della categoria, in grado di unire il mondo degli smartphone e quello dei tablet. Tuttavia in questo momento siamo ancora ad una fase iniziale, quindi ci vorrà del tempo prima che possa trovare spazio nel mercato.