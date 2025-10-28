Samsung Galaxy Z Fold 8 riporterà la S Pen e avrà più batteria

L’assenza della S Pen dall’attuale pieghevole di Samsung non è stata vista di buon occhio da una fetta degli appassionati: a cosa serve un maxi display senza la possibilità di “scrivere” con uno stilo? Evidentemente dev’esserselo chiesto anche il colosso tech asiatico, dato che le ultime indiscrezioni parlano del ritorno della penna con il prossimo Samsung Galaxy Z Fold 8.

Samsung Galaxy Z Fold 8 sarà migliore dell’attuale top di gamma pieghevole per batteria e display

Manca ancora parecchio all’uscita del prossimo pieghevole di Samsung eppure le indiscrezioni sono già iniziate. Per fortuna sembra che l’azienda asiatica abbia deciso di fare retro marcia su alcune caratteristiche dell’attuale modello. Il recente Galaxy Z Fold 7 è una belva di potenza e un dispositivo pensato per produttività e intrattenimento, ma la mancanza del supporto allo stilo si sente.

Secondo le ultime novità Samsung Galaxy Z Fold 8 avrà il supporto alla S Pen: con la prossima generazione sarà possibile prendere appunti e disegnare utilizzando il pennino di Samsung, una caratteristica presente fino alla sesta generazione.

La stessa fonte anticipa anche un miglioramento nella batteria che passerà da 4.400 mAh a 5.000 mAh: non è un boost eccezionale ma è già qualcosa. Comunque è bene tenere a mente che in entrambi i casi si tratta di leak, quindi sono informazioni da prendere con cautela.

Perché Galaxy Z Fold 7 non supporta la S Pen?

Galaxy Z Fold 7 – Crediti: Samsung

Tornando allo stilo, Samsung ha lasciato a bocca aperta gli appassionati quando è emerso che Galaxy Z Fold 7 non avrebbe supportato la S Pen. Sembrerebbe una funzionalità scontata per un display pieghevole da 8″ ed un prezzo di listino di 2.199€ ma evidentemente non è così semplice.

Ironia a parte il motivo di questo taglio riguarda le dimensioni del top di gamma. Si tratta del pieghevole più sottile della serie, con uno spessore di 4,2 mm quando aperto e per riuscire nell’impresa, l’azienda ha dovuto compiere un sacrificio.

La nuova cerniera Armor FlexHinge è più resistente e leggera, ma è stato necessario anche rimuovere il digitalizzatore – ossia il componente hardware dello schermo dedicato al rilevamento della posizione, del tratto e della pressione della penna – per raggiungere uno spessore più sottile.

Ciò ha avuto effetti positivi anche in termini di resistenza: senza digitalizzatore Samsung ha potuto implementare un vetro protettivo ultrasottile leggermente più spesso, pur mantenendo dimensioni contenute.

Altre novità e periodo d’uscita

Tra le altre aggiunte di Samsung Galaxy Z Fold 8 ci sarebbe una nuova piastra metallica forata al laser per il display, una novità che dovrebbe eliminare completamente la fastidiosa piega centrale tipica dei pannelli pieghevoli.

L’uscita dei prossimi foldable del brand è attesa per luglio 2026, ma come al solito l’ultima parola spetta sempre all’azienda.