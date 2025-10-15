Samsung Galaxy XR: il primo visore ha una data d’uscita ufficiale

Il nome è ancora un’incognita ma almeno la data di presentazione è finalmente ufficiale: dopo tantissime indiscrezioni e l’ultimo corposo leak (con tutti i dettagli), il primo visore XR di Samsung è ad un passo dal debutto. Il colosso tecnologico asiatico ha annunciato un evento che sarà trasmesso il live streaming ma ancora non sappiamo quali saranno i mercati in cui arriverà questa novità.
Il visore Samsung Galaxy XR sta arrivando: la presentazione è fissata tra una manciata di giorni
Project Moohan è il nome provvisorio mentre quello finale dovrebbe essere Samsung Galaxy XR, ma per ora nulla è certo. Il primo visore XR del brand sarà presentato a livello globale il 21 ottobre, quindi tra pochissimi giorni. Il dispositivo è stato mostrato nel corso dell’evento Unpacked di gennaio, ma solo come anteprima.
In questo caso, invece, conosceremo tutti i dettagli, le specifiche e le funzionalità, insieme al prezzo di vendita. Secondo i leak finora il visore sarà destinato solo ad una manciata di mercati e in quantità limitate.
Il design non è mai stato un’incognita mentre di recente un enorme leak ha svelato quasi tutto. Samsung Galaxy XR sarà dotato di display micro-OLED 4K e del chipset Snapdragon XR2+ Gen 2 e potrà essere controllato direttamente tramite mani, occhi e voce.