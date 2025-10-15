Samsung Galaxy XR: il primo visore ha una data d’uscita ufficiale

Il nome è ancora un’incognita ma almeno la data di presentazione è finalmente ufficiale: dopo tantissime indiscrezioni e l’ultimo corposo leak (con tutti i dettagli), il primo visore XR di Samsung è ad un passo dal debutto. Il colosso tecnologico asiatico ha annunciato un evento che sarà trasmesso il live streaming ma ancora non sappiamo quali saranno i mercati in cui arriverà questa novità.

Il visore Samsung Galaxy XR sta arrivando: la presentazione è fissata tra una manciata di giorni

Crediti: Samsung

Project Moohan è il nome provvisorio mentre quello finale dovrebbe essere Samsung Galaxy XR, ma per ora nulla è certo. Il primo visore XR del brand sarà presentato a livello globale il 21 ottobre, quindi tra pochissimi giorni. Il dispositivo è stato mostrato nel corso dell’evento Unpacked di gennaio, ma solo come anteprima.

In questo caso, invece, conosceremo tutti i dettagli, le specifiche e le funzionalità, insieme al prezzo di vendita. Secondo i leak finora il visore sarà destinato solo ad una manciata di mercati e in quantità limitate.

💙 Like this post for exclusive updates and join us at Samsung Galaxy Event on October 21 at 10PM ET, to experience new ways to play, discover, and work.



Come meet the first official device on Android XR—Project Moohan. pic.twitter.com/4nhjYj1Q4y — Samsung Mobile (@SamsungMobile) October 14, 2025

Il design non è mai stato un’incognita mentre di recente un enorme leak ha svelato quasi tutto. Samsung Galaxy XR sarà dotato di display micro-OLED 4K e del chipset Snapdragon XR2+ Gen 2 e potrà essere controllato direttamente tramite mani, occhi e voce.