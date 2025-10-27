State aspettando Samsung Galaxy TriFold? C’è una brutta notizia per voi

L’attesa per la prossima grande innovazione nel settore degli smartphone pieghevoli potrebbe trasformarsi in una cocente delusione per la maggior parte dei consumatori occidentali.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal noto e affidabile leaker Evan Blass, l’attesissimo primo smartphone tri-fold di Samsung avrà una distribuzione estremamente limitata, escludendo di fatto mercati chiave come l’Europa e il Nord America.

Niente Galaxy TriFold per l’Occidente

Un prototipo tri-fold – Crediti: Samsung

Per gli appassionati di tecnologia che speravano di mettere le mani su questo dispositivo, si tratta di una vera e propria doccia fredda. Blass, andando contro precedenti speculazioni (tra cui un report della CNN che ipotizzava un lancio negli Stati Uniti), ha specificato quelli che dovrebbero essere gli unici mercati di destinazione: Corea del Sud, Cina, Singapore, Taiwan e, forse, gli Emirati Arabi Uniti.

Questa mossa, sebbene deludente, non è del tutto sorprendente se si analizza la strategia storica di Samsung. Il colosso coreano tende a giocare sul sicuro quando introduce nuovi form factor o dispositivi quasi sperimentali. Un esempio recente è il Galaxy Z Fold 6 SE, la cui commercializzazione è stata limitata esclusivamente alla Corea del Sud e alla Cina.

Il Samsung Galaxy TriFold, che rappresenta un salto di complessità ingegneristica ancora maggiore, sembra destinato a seguire lo stesso percorso conservativo.

Perché limitare i mercati di vendita del primo TriFold?

Le ragioni di questa scelta conservativa sembrano essere molteplici. In primis, Samsung non sarebbe sicura dell’effettiva domanda di mercato per un simile form factor. Nonostante il dispositivo sia tecnicamente pronto per la produzione da tempo, l’azienda avrebbe ritardato il lancio proprio a causa di dubbi sulla sua redditività.

A conferma di questa tesi, si parla di una produzione iniziale di sole 50.000 unità: un volume che indica più un test di mercato su larga scala che un vero lancio commerciale.

Un altro fattore determinante è quasi certamente il prezzo. Le indiscrezioni parlano di un cartellino che potrebbe aggirarsi intorno ai 3.000 euro. Una cifra esorbitante, anche per gli standard del segmento premium, che restringe drasticamente il bacino di potenziali acquirenti e giustifica una distribuzione mirata solo in mercati noti per l’alta capacità di spesa in tecnologia di lusso.

Il dispositivo in sé promette di essere il più grande scossone nella lineup di Samsung dal lancio del primo Galaxy Fold nel 2019. Piegandosi in due punti distinti, il Galaxy TriFold è progettato per offrire un’esperienza d’uso molto più vicina a quella di un tablet rispetto agli attuali Z Fold, che si piegano solo a metà.

Nonostante la delusione, lo stesso Blass suggerisce che questa esclusione potrebbe rivelarsi una “benedizione sotto mentite spoglie” per i consumatori. Non bisogna dimenticare il lancio travagliato del primo Galaxy Fold, afflitto da problemi di durabilità che ne costrinsero il ritiro e la riprogettazione. Un dispositivo tri-fold è intrinsecamente molto più complesso, e acquistare la prima generazione potrebbe essere un azzardo.

Tuttavia, per gli “early adopter” e i fan della tecnologia, più interessati a possedere l’innovazione che alla praticità immediata, questa resta una notizia negativa.

Per vedere il dispositivo non si dovrà attendere molto: la presentazione è prevista per fine mese durante il summit APEC. Secondo Bloomberg, il device sarà esposto dentro una teca, senza possibilità di un hands-on.