Samsung Galaxy S26 Ultra senza Snapdragon 8 Elite Gen 5 in Italia? Potete iniziare a tremare

Il colosso tecnologico asiatico potrebbe tornare ai vecchi tempi, con chipset Snapdragon ed Exynos in base al mercato. Si tratta di una voce già sentita nei mesi passati ma che in queste ore sembra diventare più estrema: inizialmente si parlava della possibilità di non vedere lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 a bordo della prossima serie di punta e perfino Samsung Galaxy S26 Ultra non farebbe eccezione.

Samsung Galaxy S26 Ultra potrebbe arrivare senza lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 in Italia: ecco le ultime indiscrezioni

Crediti: Samsung

È da maggio che si chiacchiera della possibilità di vedere una commistione tra i due chipset, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e l’inedito Exynos 2600 ma solo per il mercato europeo. Secondo le prime indiscrezioni i modelli base S26 e S26+ utilizzerebbero il chip Exynos mentre il fratello maggiore Ultra sarebbe l’unico col SoC Qualcomm.

Tuttavia ultimamente sono emersi due rumor in contrasto tra loro, che dipingono due panorami differenti ma altrettanto pessimi:

tutti gli smartphone della serie Samsung Galaxy S26 saranno mossi dall’Exynos 2600 in tutto il mondo;

Samsung Galaxy S26 Ultra sarà equipaggiato con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 (For Galaxy), ma solo negli USA, in Giappone e in Cina.

In entrambi gli scenari l’Europa vedrebbe l’intera gamma mossa solo dall’Exynos 2600, il nuovo chipset proprietario di Samsung. Questo promette bene sulla carta, dato che sarà il primo SoC per smartphone a 2 nm; tuttavia c’è molto scetticismo sul lavoro della divisione di Samsung dedicata ai semi-conduttori e non è un segreto.

Samsung Foundry ha affrontato grossi guai in passato con problemi di produzione per l’Exynos 2500, così gravi da finire al vaglio della casa madre. I chipset del brand sono sempre stati considerati inferiori rispetto a quelli Snapdragon, specialmente per quanto riguarda l’efficienza termica. Tuttavia l’Exynos 2600 sembrerebbe aver dato i risultati sperati, rinnovando la fiducia dell’azienda.

Ma sarà in grado di convincere anche gli utenti? Pensare che in Europa e in Italia potremmo non vedere lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 mette timore ma dal nostro punto di vista la mossa di Samsung poggerà necessariamente su basi solide, qualunque essa sia.