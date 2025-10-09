Samsung Galaxy S26 Ultra si tinge di arancione come iPhone 17 Pro, in questi dummy

Gabriele Cascone
iphone 17 pro
iPhone 17 Pro - Crediti: Apple

Continuano le anticipazioni sul futuro Samsung Galaxy S26 Ultra: mancano diversi mesi all’evento Unpacked di gennaio, eppure le voci e i leak sono sempre di più. In queste ore è emersa un’immagine che mostra varie unità dummy, tra cui spicca una versione arancione che ricorda molto l’ultimo flagship di Cupertino.

Samsung Galaxy S26 Ultra in versione dummy: ecco come dovrebbe apparire il prossimo top di gamma

samsung galaxy s26 ultra
S26 Ultra in versione dummy – Crediti: Reddit

Il prossimo Samsung Galaxy S26 Ultra sarà arancione come iPhone 17 Pro e Pro Max? Sì, secondo le immagini dummy apparse di recente su Reddit: chiaramente si tratta di un leak e non va preso con assoluta certezza. Comunque siamo certi che questa nuova colorazione potrebbe avere un effetto polarizzante: i detrattori di Cupertino la odieranno ma è innegabile che presenta un certo stile.

Samsung Galaxy S26 Ultra leak
Samsung Galaxy S25 Ultra

Di seguito una prima bozza della scheda tecnica, da prendere con molta cautela (è frutto delle indiscrezioni finora):

  • Dimensioni e peso: 163,4 x 77,9 x 7,9 mm, 217 grammi
  • Colorazioni: /
  • Certificazione: IP68
  • Display: Flat OLED M14 6,9″ QHD+ (3.120 x 1.440 pixel) con refresh rate LTPO 120 Hz
  • Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
  • Raffreddamento al liquido con camera di vapore
  • SoC: INEDITO – Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy, 3 nm TSMC
  • CPU octa-core
    • 2 x 4,74 GHz – Oryon Gen 3
    • 6 x 3,63 GHz – Oryon Gen 3
  • GPU: Adreno 840
  • RAM: 16 GB LPDDR5X
  • Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 non espandibile
  • Batteria: 5.000 mAh
  • Ricarica: 45W o 60W, wireless 15W, ricarica magnetica
  • Fotocamera: quadrupla 200 + 50 + 12 + 50 MP (f/1.4) con OIS, auto-focus laser, ultra-grandangolare, teleobiettivo con zoom 3X e teleobiettivo periscopico con zoom 5X
  • Selfie camera: /
  • Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI, supporto S Pen
  • Sistema operativo: Android 16 con One UI 8.5

La nostra recensione di Galaxy S25 Ultra

Aspettando il lancio della prossima serie Galaxy S26 potrete dare un’occhiata all’approfondimento dedicato alla gamma, con tutti i leak finora. Inoltre c’è anche la nostra recensione di Galaxy S25 Ultra, uno dei top di gamma Android più performanti in circolazione.