Samsung Galaxy S26 Ultra si tinge di arancione come iPhone 17 Pro, in questi dummy

Continuano le anticipazioni sul futuro Samsung Galaxy S26 Ultra: mancano diversi mesi all’evento Unpacked di gennaio, eppure le voci e i leak sono sempre di più. In queste ore è emersa un’immagine che mostra varie unità dummy, tra cui spicca una versione arancione che ricorda molto l’ultimo flagship di Cupertino.

Samsung Galaxy S26 Ultra in versione dummy: ecco come dovrebbe apparire il prossimo top di gamma

S26 Ultra in versione dummy – Crediti: Reddit

Il prossimo Samsung Galaxy S26 Ultra sarà arancione come iPhone 17 Pro e Pro Max? Sì, secondo le immagini dummy apparse di recente su Reddit: chiaramente si tratta di un leak e non va preso con assoluta certezza. Comunque siamo certi che questa nuova colorazione potrebbe avere un effetto polarizzante: i detrattori di Cupertino la odieranno ma è innegabile che presenta un certo stile.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Di seguito una prima bozza della scheda tecnica, da prendere con molta cautela (è frutto delle indiscrezioni finora):

Dimensioni e peso: 163,4 x 77,9 x 7,9 mm, 217 grammi

Colorazioni: /

Certificazione: IP68

Display: Flat OLED M14 6,9″ QHD+ (3.120 x 1.440 pixel) con refresh rate LTPO 120 Hz

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: INEDITO – Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,74 GHz – Oryon Gen 3 6 x 3,63 GHz – Oryon Gen 3

GPU: Adreno 840

RAM: 16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 5.000 mAh

Ricarica: 45W o 60W, wireless 15W, ricarica magnetica

Fotocamera: quadrupla 200 + 50 + 12 + 50 MP (f/1.4) con OIS, auto-focus laser, ultra-grandangolare, teleobiettivo con zoom 3X e teleobiettivo periscopico con zoom 5X

Selfie camera: /

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI, supporto S Pen

Sistema operativo: Android 16 con One UI 8.5

