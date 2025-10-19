Samsung Galaxy S26: grossi ritardi in vista per la serie e non ci sarà S26 Pro

Quando si parla dei nuovi modelli della serie Galaxy S dobbiamo necessariamente accettare che si tratterà di mesi e mesi di indiscrezioni, con voci contrastanti, cambi di rotta, brutte e buone notizie. È il destino degli smartphone di punta e la serie Samsung Galaxy S26 non fa eccezione.

Le ultime novità riguardano il periodo d’uscita e il tanto chiacchierato cambio di nome del modello base. La gamma potrebbe arrivare con un grosso ritardo e sarebbe tutta colpa della versione standard.

La serie Samsung Galaxy S26 potrebbe subire un ritardo di ben due mesi

S26 Ultra – Crediti: Smartprix

Come al solito ricordiamo che queste sono indiscrezioni e come tali vanno prese: non c’è alcuna conferma da parte di Samsung quindi dovremo necessariamente attendere notizie ufficiali.

Secondo quanto trapelato di recente, la serie Samsung Galaxy S26 sarebbe stata posticipata di due mesi. Il solito evento Unpacked di gennaio, quindi, slitterebbe a marzo 2026 ma la colpa non è del modello di punta, come si potrebbe immaginare.

Il flagship superiore dovrebbe richiedere più lavoro per rendere al massimo ma in realtà sembra che la fase di sviluppo di Samsung Galaxy S26 Ultra sia terminata. Il top di gamma sarebbe pronto per la produzione e non avrebbe alcun ritardo sulla tabella di marcia.

Tra le novità dell’Ultra ci sarebbe il passaggio ad un display AMOLED a 10 bit (anziché 8 bit), lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy e – finalmente – un boost per la ricarica, che passerebbe a 60W. Ricordiamo che questi restano leak, fino ad una conferma da parte del brand.

Tutta colpa di Galaxy S26

Ma se la versione Ultra è pronta, qual è il motivo del presunto ritardo? La colpa sarebbe del modello standard: Samsung Galaxy S26 non avrebbe ancora terminato la fase di sviluppo e non è difficile indovinare il motivo.

Per prima cosa ci sarà il nuovo Exynos 2600: in precedenza la divisione del brand dedicata ai semi-conduttori ha avuto problemi di produzione ma per ora starebbe filando tutto liscio.

L’attuale S25 Edge non sembra aver avuto il successo sperato e di conseguenza S26 Edge sarebbe stato cancellato. Inizialmente si vociferava di una lineup tutta nuova per la famiglia S26, composta da un modello Pro, l’ultrasottile Edge e la variante di punta Ultra.

Quest’idea sembrerebbe essere stata accantonata e i nuovi flagship dovrebbero ricalcare quanto visto finora con Galaxy S26 base, S26+ e S26 Ultra.

Samsung Galaxy S26 Pro non esiste, secondo le ultime indiscrezioni

S26 Pro – Crediti: Smartprix

Tutto questo casino porterebbe alla fine di Samsung Galaxy S26 Pro: da tempo di vocifera di un cambio di nomenclatura per il modello base, definito Pro per la prima volta.

E invece nuove indiscrezioni suggeriscono che il modello standard arriverebbe semplicemente come Samsung Galaxy S26, come da tradizione. Inoltre non sarebbero previsti stravolgimenti: a parte il nuovo chipset Exynos 2600 e il passaggio ai 4.300 mAh (dai precedenti 4.000 mAh) dovremmo avere la stessa fotocamera di Galaxy S25, da 50 + 12 + 10 MP con ultra-wide e tele.

Insomma, quell’unica volta che Samsung ha provato a cambiare un po’ le cose della sua linea di punta il destino è stato decisamente avverso: niente cambio di nome, niente modello ultra-sottile e lancio posticipato.

Ricordiamo per l’ultima volta che queste sono indiscrezioni e vanno prese con la dovuta cautela: l’ultima parola spetta sempre a Samsung!