Dietro front di Samsung: alla fine Galaxy S26+ si farà

I prossimi smartphone della serie Galaxy S dovrebbero vedere alcuni cambiamenti nella lineup. Tuttavia le cose non sarebbero andate come sperato e il colosso tecnologico asiatico potrebbe fare dietro front e lanciare anche Samsung Galaxy S26+, il modello cancellato.

Samsung Galaxy S26+ sarebbe in sviluppo, secondo le ultime indiscrezioni: tutto a causa di Galaxy S25 Edge

Anche se mancano diversi mesi all’evento dedicato alla prossima generazione di top di gamma, le indiscrezioni sono davvero tantissime. L’azienda avrebbe deciso di stravolgere la classica linea di dispositivi, annunciando Samsung Galaxy S26 Pro, S26 Edge e S26 Ultra. I grandi assenti sarebbero il modello base, sostituito dalla variante Pro, e Samsung Galaxy S26+.

Ci sono leak e immagini, informazioni sulle specifiche e quant’altro: tuttavia Samsung avrebbe optato per un cambio in corso d’opera. Secondo una nota testata sudcoreana, l’azienda avrebbe avviato lo sviluppo di un nuovo dispositivo dal nome in codice M Plus, ossia il prossimo Galaxy S26+.

Inizialmente Galaxy S26 Edge avrebbe dovuto prendere il posto del modello Plus, ma le cose potrebbero andare diversamente. Il motivo? L’attuale Galaxy S25 Edge, lanciato nei mesi scorsi, non avrebbe ottenuto il successo sperato. Si parla di circa 300.000 unità vendute negli ultimi quattro mesi, meno delle 500.000 unità del Galaxy S25+ (nello stesso periodo dello scorso anno).

Il modello Edge è sicuramente uno smartphone particolare: si tratta del flagship più sottile del brand con i suoi 5,8 mm di spessore, uno schermo AMOLED da 6,7″, lo Snapdragon 8 Elite For Galaxy e una fotocamera da 200 MP. Parliamo di un top di gamma, con specifiche di punta ed una fascia di prezzo premium.

Per il momento non sappiamo con certezza come si muoverà il colosso asiatico: secondo il report alla fine verrà introdotto Samsung Galaxy S26+ ma non è dato di sapere quale sarà il destino della variante Edge. Arriverà a gennaio 2026 insieme al resto della serie oppure successivamente? O magari verrà tagliato in favore di altro, visti i risultati non entusiasmanti?