Forse c’è ancora speranza per Samsung Galaxy S26 Edge

Nelle ultime settimane si è parlato in varie occasioni del flop degli smartphone ultrasottili: sia il modello di Cupertino che quello di Samsung non sembrano aver avuto successo e i vari report parlano di vendite al di sotto delle aspettative. Samsung Galaxy S26 Edge è stato dato per morto proprio di recente, ma ora sembra che le cose potrebbero andare diversamente.

Samsung Galaxy S26 Edge non è stato cancellato, secondo le ultime novità: ecco quale potrebbe essere il suo destino

L’evento Unpacked di gennaio avrebbe dovuto rivoluzionare la serie Galaxy S: per la prima volta ci sarebbe stato un modello Pro, insieme al modello sottile Edge e al solito Ultra. Un grande piano, che pare sia saltato con tanto di conseguenza disastrose.

Il lancio della gamma Galaxy S26 potrebbe essere slittato di mesi, mentre la lineup non dovrebbe subire la minima variazione rispetto a quella attuale. Samsung Galaxy S26 Edge sarebbe stato cancellato, o meglio, potrebbe trovare spazio più avanti nel corso del prossimo anno.

L’ultimo report sembra avvalorare questa seconda ipotesi: il top di gamma ultrasottile non sarà presente all’Unpacked dei primi mesi del 2026 ma arriverà successivamente.

Il presunto S26 Edge – Crediti: Onleaks x Androidheadlines

Samsung starebbe sviluppando un telefono dal nome in codice interno “More Slim”, che richiama quello del primo Galaxy S25 Edge (ossia “Slim”). Il terminale sarebbe in sviluppo da parecchio dopo le indiscrezioni sul modello conosciuto finora come S26 Edge, protagonista anche di varie immagini leak.

Questo vuol dire che l’azienda è ancora al lavoro sul suo prossimo smartphone ultrasottile, anzi tecnicamente avrebbe iniziato in ritardo rispetto al resto della serie Galaxy S26.

A questo punto è lecito ipotizzare che sarà presentato verso metà anno, magari proprio nel corso del mese di maggio (come il modello attuale). Sicuramente è tutto un work in progress e le cose potrebbero anche cambiare strada facendo; tuttavia una cosa pare certa, ossia Samsung non ha ancora abbandonando la sua gamma slim.