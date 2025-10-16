Samsung Galaxy S26 Edge è stato cancellato, ma potrebbe uscire lo stesso

Quelle che vengono definite dalla fonte “vendite deludenti” del Galaxy S25 Edge spingono il colosso coreano a rivedere i piani per il 2026, ma un colpo di scena resta possibile grazie al completamento dello sviluppo del dispositivo.

La serie è stata cancellata ma lo sviluppo di S26 Edge è completo

Il presunto Galaxy S26 Edge – Crediti: onleaks, androidheadlines

Sembra essere giunta al capolinea, dopo una sola generazione, l’avventura di Samsung nel segmento degli smartphone di punta ultra-sottili. Secondo un recente report proveniente dalla Corea del Sud e pubblicato dalla testata Newspim, Samsung avrebbe deciso di cancellare il Galaxy S26 Edge, il successore designato del controverso S25 Edge.

La decisione, maturata a soli cinque mesi dal lancio del suo predecessore, sarebbe una diretta conseguenza delle vendite significativamente al di sotto delle aspettative, costringendo l’azienda a un rapido e drastico cambio di strategia per la sua lineup di punta del 2026.

La mossa del Galaxy S25 Edge era stata audace: un dispositivo che sacrificava alcune specifiche tecniche, come la capacità della batteria e parte del comparto fotografico, in favore di un design estremamente sottile e leggero. Un tentativo di Samsung di anticipare la concorrenza, inclusa la (al tempo) presunta mossa di Apple con “iPhone Air”, e di creare una nuova nicchia di mercato.

Tuttavia, il mercato non ha risposto come sperato. I dati di vendita, aggiornati ad agosto 2025, dipingono un quadro impietoso: a fronte degli 8,28 milioni di unità vendute dal Galaxy S25, i 5,05 milioni del modello Plus e i 12,18 milioni dell’Ultra, il Galaxy S25 Edge si è fermato a sole 1,31 milioni di unità. Una cifra deludente che non solo lo posiziona come il modello meno desiderato della serie, ma che risulta quasi quattro volte inferiore a quella del modello Plus, considerato da molti il meno popolare del trio tradizionale.

La conseguenza diretta di questo flop è, secondo le fonti, la cancellazione della serie “Edge”. Il Galaxy S25 Edge verrà progressivamente eliminato dal mercato una volta esaurite le scorte di magazzino, e le possibilità di un suo ritorno in futuro sono state definite “basse”.

La lineup del 2026 tornerebbe quindi alla sua configurazione classica a tre modelli: il Galaxy S26 (che potrebbe essere rinominato Galaxy S26 Pro), il Galaxy S26 Plus e il top di gamma Galaxy S26 Ultra. Questa inversione di rotta riporta in auge il modello Plus, che solo pochi mesi fa sembrava destinato a essere soppiantato proprio dalla variante Edge.

Tuttavia, la storia non finisce qui. Il report di Newspim contiene un dettaglio cruciale che contraddice parzialmente l’idea di una cancellazione definitiva e apre a scenari inaspettati. Sembra infatti che lo sviluppo del Galaxy S26 Edge sia già stato completato.

Questo significa che Samsung ha tra le mani un progetto finito e pronto per la produzione. Sebbene la logica commerciale suggerisca di non lanciare un prodotto il cui predecessore ha fallito, avere un dispositivo già ingegnerizzato offre a Samsung una flessibilità strategica. L’azienda potrebbe decidere di lanciare il Galaxy S26 Edge in un secondo momento, magari come edizione speciale, in mercati selezionati o sotto un altro nome, qualora le condizioni di mercato dovessero cambiare o si presentasse un’opportunità imprevista.

Plus, Edge o entrambi? Samsung sembra

Questo susseguirsi di indiscrezioni evidenzia l’incertezza che regna nei corridoi di Samsung riguardo alla strategia per la serie Galaxy S. All’inizio dell’anno, i rumor indicavano con insistenza la morte del modello Plus in favore dell’Edge. Successivamente, altre voci avevano suggerito una fase di sviluppo che includeva ben quattro modelli (Pro, Plus, Edge e Ultra). Ora, quest’ultimo report sembra riportare tutto alla casella di partenza, con un ritorno al trio classico.

Tale indecisione trova forse una spiegazione anche nel feedback degli utenti: diversi sondaggi online, infatti, avevano rivelato una netta preferenza del pubblico per un eventuale Galaxy S26 Plus rispetto a un S26 Edge.

Come sempre in questa fase preliminare, è fondamentale approcciare queste informazioni con la dovuta cautela. Si tratta di indiscrezioni non confermate e i piani di un colosso come Samsung possono cambiare rapidamente.

La verità definitiva sulla composizione della famiglia Galaxy S26 sarà svelata solo tra alcuni mesi, in occasione dell’evento di lancio ufficiale. Fino ad allora, il destino del modello Edge resta appeso a un filo, cancellato ma non ancora del tutto dimenticato.